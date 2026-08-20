Татарстан вошел в топ-5 направлений для командировок московских компаний

Татарстан стал одним из самых быстрорастущих направлений для командировок московских компаний. За семь месяцев 2026 года спрос на размещение в Татарстане у деловых туристов вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования сервиса Островок Командировки.

В десятку самых востребованных направлений вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская области, Ставропольский край, Самарская и Воронежская области.

Руководитель сервиса Любовь Васильева отметила, что рост числа командировок отражает высокую деловую активность и развитие межрегионального сотрудничества. Компании из Москвы активно укрепляют связи с партнерами и производственными площадками в регионах. Бизнес осознаннее подходит к организации поездок, оптимизируя расходы, поэтому растет спрос на апартаменты и квартиры.

При выборе размещения 56% бронирований пришлось на трех- и четырехзвездочные гостиницы. Доля апартаментов и квартир достигла 17%, увеличившись на 3 п.п. Средняя стоимость ночи составила 6 100 рублей – на 5% выше прошлогоднего уровня. Число зарубежных командировок осталось на уровне прошлого года, чаще всего бизнес ездил в Китай, Казахстан и Беларусь.