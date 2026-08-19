ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Казанский театр юного зрителя вернулся в свое историческое здание на улице Островского после масштабной реконструкции. Два года труппа была вынуждена работать на разных площадках города. Накануне вечером реставрацию ТЮЗа оценил Раис РТ Рустам Минниханов.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новая глава в истории ТЮЗа

Экскурсию по обновленному театру для Раиса РТ Рустама Минниханова провели юные актеры, рассказавшие об истории одной из старейших сценических площадок Казани.

Казанский ТЮЗ ведет свою историю с 1932 года. Сегодня в его труппе 40 актеров, среди которых народные и заслуженные артисты Татарстана. Ежегодно в театре проходит около 800 спектаклей, зрителями становятся около 100 тыс. человек.

Из-за реконструкции здания на улице Островского Театр юного зрителя в течение двух лет был вынужден давать спектакли в различных ДК и других театрах, а также в школах. ТЮЗ приняли более чем 50 площадок. Сам театр продолжал работать, но постоянной сцены у него не было.

Наконец, с декабря прошлого года Казанский ТЮЗ получил временный дом на улице Горького, 13. До этого здесь располагался театр Тинчурина, который осенью переехал в старое здание театра Камала на улице Татарстан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Это очень важное и нужное пространство для детей и молодежи»

За время вынужденных «скитаний» театр фактически сохранил главное – возможность регулярно встречаться со своими зрителями. Но возвращение на Островского стало для коллектива особенным событием.

«Сегодня знаменательный день для культурной жизни нашей республики – мы открываем обновленный Казанский государственный театр юного зрителя после масштабной реконструкции. Здесь начинали свой путь великие мастера, такие как Марсель Салимжанов, а сегодня служат талантливые артисты, чьи имена известны далеко за пределами Татарстана», – сказал Рустам Минниханов.

Он отметил значимость обновленного театра для детей и молодежи и положительно оценил результаты проведенных работ.

«Это очень важное и нужное пространство для детей и молодежи. В Татарстане ведется большая работа по развитию театров, ремонту зданий. Безусловно, реализация таких проектов была бы невозможна без поддержки руководства страны и лично нашего Президента Владимира Путина», – подчеркнул Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Как будто подарили крылья для будущих свершений!»

С ответным словом выступила народная артистка Татарстана, актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова.

Она рассказала, что 56 лет работает в Казанском ТЮЗе вместе со своей семьей, и напомнила об одной из страниц военной истории театра: в 1942 году актеры Сталинградского ТЮЗа с семьями были эвакуированы в Казань и влились в труппу местного театра.

«28 человек работали и жили в этом помещении. Они жили под сценой, за кулисами, на чердаках, в подвалах», – сказала актриса.

По словам Калагановой, за долгую историю ТЮЗ пережил много событий, но коллектив всегда продолжал работать.

В ночь с 30 на 31 января 1995 года в театре произошел пожар. Здание на Островского серьезно пострадало: огнем была уничтожена значительная часть театра, а при тушении водой пострадали декорации и репертуарное имущество. После этого здание восстанавливали около шести лет. Однако масштабной реконструкции здания ждали около 30 лет.

«Вы знаете, много событий прошло в нашем театре, но мы не унывали никогда! После пожара мы 30 лет ждали этой реконструкции. И вот благодаря вам она случилась. Боже мой, низкий вам поклон!» – обратилась она к Раису Татарстана.

Актриса отдельно поблагодарила Минниханова за то, что реконструкцию удалось провести всего за два года, несмотря на непростое время.

«В такое сложное время вы нашли возможность сделать эту реконструкцию за два года и подарить нам и нашим зрителям эту красоту. Ну просто вот низкий поклон от всех-всех-всех! Как будто подарили крылья для будущих свершений!» – сказала Калаганова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Некоторые коллеги вам даже завидуют, что вы кое-кого переплюнули»

Во время реконструкции в здании усилили несущие конструкции, полностью обновили инженерные сети, отремонтировали кровлю и фасад. Новую жизнь получили сцена, зрительный зал, фойе и гримерные. На втором этаже появился Малый зал, а отдельные спектакли в дальнейшем планируется проводить во внутреннем дворике под открытым небом.

После реконструкции у театра появилось больше возможностей не только для спектаклей, но и для образовательных проектов. Здесь будут работать молодые актеры, режиссеры и драматурги, продолжат заниматься детские театральные студии. На базе ТЮЗа планируют проводить авторские актерские вечера, образовательно-просветительские лекции и театрализованные художественные читки для школьников и студентов.

Именно с ТЮЗа, по мнению Рустама Минниханова, может начинаться путь будущих артистов, которые впоследствии выйдут на большие театральные сцены.

«Самое главное – у нас есть потенциал, есть люди. Русский театр прекрасный, Камаловский театр, Тинчуринский недавно переехал. Сегодня и этот театр ничем им не уступает. Наверное, некоторые коллеги вам даже завидуют, что вы кое-кого переплюнули. Но я считаю, что дети – наше будущее и все начинается отсюда. Наши молодые таланты будут расти и дальше выходить на другие сцены. Искренне хочу еще раз поздравить всех нас, поблагодарить людей, которые принимали участие в этой работе. И просьба – правильно эксплуатировать театр, очень бережно к нему относиться, потому что это огромные средства, и все это должно служить долго-долго нашим детям. Еще раз спасибо!» – сказал Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«30 лет театр существовал в очень сложных условиях»

Реконструкция Казанского ТЮЗа изменила не только историческую сцену, но и все пространство театра. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По ее словам, за 30 лет театр существовал в очень сложных условиях, поэтому главной особенностью обновленного здания стало появление дополнительных площадок.

«Прежде всего, у ТЮЗа появились дополнительные площадки. Послушайте, 30 лет театр существовал в очень сложных условиях. Теперь у него есть не только отремонтированная историческая сцена, но и новые пространства, которых раньше не было», – сказала Аюпова.

В театре появился Малый зал – black box («черная коробка»), который можно использовать как лабораторное пространство. Уже сейчас его осваивают студенты театрального училища, здесь идет работа со студенческим сообществом. Еще одно новое пространство предназначено для беби-театра и полностью адаптировано для самых маленьких зрителей.

«Очень невероятно уютное, невероятно красивое пространство», – отметила Аюпова.

По словам министра, после реконструкции в ТЮЗе смогут развивать и проекты, которые раньше проходили на других площадках, в том числе в музеях. Кроме того, в театре созданы условия для инклюзивных проектов и арт-терапии. Здесь установили лифты и сформировали безбарьерную среду, в том числе для детей-колясочников и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное направление – новые уличные пространства. Во внутреннем дворе театра появилось место для проведения мероприятий, которое, как ожидает министр, будет активно использоваться в новом сезоне.

При этом реконструкция дала театру не только новые возможности для работы со зрителями. В рамках проекта было отремонтировано аварийное здание во дворе – теперь у ТЮЗа появились собственные мастерские, помещения для работы с декорациями и внутренний дворик.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Даже шеф растрогался»

Ирада Аюпова отметила и федеральную поддержку проекта. По ее словам, значительная часть финансирования была обеспечена благодаря поддержке Москвы. Дополнительные средства федерального уровня театр получил и в этом году – их направили на еще одно пространство, большой репетиционный зал, создание которого планируется завершить до конца года.

Говоря о возвращении ТЮЗа в обновленное здание, министр призналась, что сама очень эмоционально восприняла этот момент. Она также рассказала о реакции Раиса Татарстана Рустама Минниханова во время посещения театра.

«Даже шеф растрогался!» – сказала Аюпова.

По ее словам, особенно эмоциональным моментом стало выступление народной артистки Татарстана Нины Калагановой, которая рассказала о службе в театре.

«Несмотря на то что сейчас не самое простое время, смогли найти ресурсы, чтобы в течение двух лет осуществить этот невероятный проект реконструкции», – подчеркнула министр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Театр, который работает не только во время спектакля»

Как отметила в беседе с «Татар-информом» директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева, для коллектива ТЮЗа реконструкция означает не только возвращение в обновленное здание, но и появление новых возможностей для работы со зрителями.

«В первую очередь хочется поблагодарить Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за масштабную реконструкцию, проведенную в такие короткие сроки. И, конечно, министра культуры Ираду Хафизяновну Аюпову, которая всегда была с нами от начала до конца», – сказала Горнышева.

Одним из главных новшеств директор ТЮЗа назвала Малый зал. Его хотят сделать молодежным пространством, где смогут работать молодые режиссеры, актеры и художники. Здесь планируют проводить творческие встречи с артистами, квартирники, музыкально-поэтические вечера, занятия по арт-терапии и образовательные мероприятия. После полного оснащения Малый зал станет и самостоятельной театральной площадкой, в том числе для новых спектаклей репертуара.

Еще одно направление, которое театр хочет активно развивать после реконструкции, – экскурсии. По словам Горнышевой, раньше у ТЮЗа практически не было возможности знакомить зрителей с театром в таком формате.

«Мы планируем проводить разные экскурсии – и короткие обзорные, и более продолжительные авторские. Хочется, чтобы человек мог прийти в ТЮЗ не только на спектакль, но и просто для того, чтобы узнать его историю, заглянуть за кулисы, увидеть театр изнутри», – рассказала директор.

После завершения благоустройства дворового пространства у театра появится еще одна площадка – для театрализованных мероприятий под открытым небом. «Наверное, самое главное – теперь мы сможем сделать театр действительно живым пространством, которое работает не только во время спектакля. Здесь можно будет встретиться с артистами, посетить квартирник, привести ребенка в студию, самому попробовать себя в театре или просто узнать о нем что-то новое. Для нас это очень важная часть возвращения ТЮЗа домой», – подчеркнула Горнышева.