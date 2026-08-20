Тимур Сулейманов: Казанский глобальный молодежный саммит вышел за пределы ОИС

География Казанского глобального глобального молодежного саммита вышла за пределы географии ОИС, и теперь там поучаствуют и представители БРИКС и АСЕАН. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы уже вышли за пределы географии исламского мира. Но стоит отметить, что когда мы только начинали казанский молодежный саммит, мы сразу дали ему статус «глобальный», понимая, что вопросы, которые мы там обсуждаем, интересны многим», – отметил собеседник агентства.

V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 26 по 30 августа. Помимо стран Организации исламского сотрудничества, среди гостей будут представители таких стран, как Южная Корея, Китай, Великобритания и другие.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.