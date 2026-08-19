Взрослый отвлекся на секунду, малыш уже выпал из окна: из-за чего погибают дети

ДТП, падения из окон, утопления, отравления и опасные увлечения подростков остаются главными внешними причинами детских травм и смертей. В ДРКБ Татарстана рассказали, почему большинство таких трагедий можно предотвратить и что для этого должны делать родители.





Детское автомобильное кресло должно иметь полноценную спинку, подголовник и подлокотники и должно быть правильно установлено

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не в каждой машине есть полноценные детские кресла

«Внешние причины детской смертности – это всегда очень неожиданно и трагично. Из года в год их перечень в основном остается прежним – это ДТП, падения с высоты, утопления, отравления химикатами и лекарственными препаратами, оставленными в зоне доступа для детей», – рассказала «Татар-информу» заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева.

Нана Пантелеева рассказала «Татар-информу» о внешних причинах детской смертности Фото: предоставлено пресс-службой ДРКБ Татарстана

За шесть месяцев этого года в авариях пострадали 227 детей, шестеро погибли. Из общего числа пострадавших детей 189 были госпитализированы, 89 детям понадобилась амбулаторная помощь, приводил статистику министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«В ДТП дети получают черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы или травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, за последнее время произошел ряд резонансных аварий, в которых пострадали дети», – сказал он.

Среди резонансных ДТП он отметил аварию, которая произошла 24 июля в Зеленодольске, где погибли шесть человек, в том числе дети.

Среди резонансных ДТП – авария, которая произошла 24 июля в Зеленодольске, где погибли шесть человек, в том числе дети Фото: Прокуратура РТ

Среди других поводов для тревоги врачей – то, как родители перевозят детей в автомобилях. Не все используют полноценные детские кресла: некоторые заменяют их облегченными сиденьями или вовсе пренебрегают средствами защиты.

«Есть случаи, когда вместо правильного кресла безопасности ребенка перевозят на каком-то облегченном сиденье, которое не обеспечивает защиту позвоночника, головы, костей таза. Кресло должно иметь полноценную спинку, подголовник и подлокотники. К плачевным последствиям может привести и неправильный выбор места в автомобиле. Самое безопасное место для маленького пассажира – позади водителя», – подчеркнула Нана Пантелеева.

Падение из окна – дело нескольких секунд

Новым вызовом для медиков стали современные средства передвижения. Если раньше дети в основном катались на велосипедах, скейтбордах и роликах, то сегодня к ним добавились питбайки и электросамокаты. При этом дети нередко пользуются ими без контроля взрослых, что повышает риск серьезных травм.

Дети нередко пользуются СИМ без контроля взрослых, что повышает риск серьезных травм Фото: Госавтоинспекция Казани

«Время приносит новые технологии, и отказываться от них, наверное, неправильно. Но пользоваться ими нужно ответственно. Чаще всего к травмам приводит нарушение элементарных правил безопасности: катание в неположенных местах, без сопровождения взрослых и средств защиты, несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима», – объяснила заместитель главврача ДРКБ.

Повторяющиеся причины детской смертности – это не только ДТП. Одна из самых частых трагедий – падение маленьких детей из окон. Один из последних случаев произошел в Юдино. Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на 10-м этаже дома на улице Мустая Карима. Ребенок облокотился на москитную сетку и сорвался вниз. В этот момент родители находились дома и спали.

В доме, где есть маленькие дети, на окнах должны быть установлены специальные блокираторы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему же дети продолжают выпадать из окон, несмотря на многочисленные трагические случаи? Почему взрослые снова и снова недооценивают эту опасность?

«В основе этого лежит простая человеческая психология: «Со мной такого не случится». Надо понимать, что детки – это исследователи, которые только начали познавать мир. Тот поступок, который можно спрогнозировать у взрослого, у которого есть осознанное мышление и опыт, очень сложно предугадать у детей. Именно эта спонтанность нас и подводит», – пояснила доктор.

Даже самый внимательный родитель может отвлечься буквально на несколько секунд – и этого бывает достаточно для трагедии. Поэтому в доме, где есть маленькие дети, на окнах должны быть установлены специальные блокираторы, а доступ к открытым окнам и балконным дверям необходимо ограничить.

Открытое окно может стать смертельной угрозой для ребенка. И здесь стоит еще раз напомнить: москитная сетка не защищает от падения.

Оставленные в доступном месте лекарства могут привлечь ребенка яркой упаковкой и необычной формой Фото: «Новая Кама»

То, чем ребенок может отравиться, должно храниться в недоступном для него месте

Дома ребенка тоже подстерегает немало опасностей: открытые розетки, оголенные провода, острые предметы. Отдельная проблема – отравления. Оставленные в доступном месте лекарства могут привлечь ребенка яркой упаковкой и необычной формой.

«Нередко отравления случаются, когда ребенок получает доступ к бытовой химии: стиральным порошкам, отбеливателям, растворителям, которые хранятся в прямой доступности, да еще и не в той посуде. Например, малыш привык пить из определенного стакана, а в этом стакане почему-то оставили химическое средство. Он пробежит рядом и выпьет это как простую воду, ни о чем не подозревая», – констатировала медик.

Всё, чем ребенок может отравиться, нужно хранить в недоступном для него месте. Правило простое, но именно оно помогает избежать трагедии.

Купаться нужно только в разрешенных и оборудованных местах Фото: © «Татар-информ»

Летом особенно остро встает проблема утоплений. Спасатели и медики напоминают: купаться нужно только в разрешенных и оборудованных местах. На стихийных пляжах неизвестны глубина, состояние дна и наличие подводных течений. Но каждый год запреты продолжают нарушать, и это приводит к новым трагедиям.

Подростка нельзя оставлять предоставленным самому себе

За первые полгода этого года на железной дороге пострадали шесть детей, четверо из них погибли. За тот же период 2025 года были травмированы четверо несовершеннолетних.

Трагедии на железной дороге происходят, когда дети забираются на крыши вагонов и получают удар током. Еще одна опасная тенденция – зацепинг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чаще всего трагедии на железной дороге происходят, когда дети забираются на крыши вагонов и получают удар током. Еще одна опасная тенденция – зацепинг: подростки цепляются за вагоны, чтобы прокатиться и снять видео для соцсетей.

Почему подростки так рискуют? По словам Наны Пантелеевой, причины кроются в особенностях возраста, юношеском максимализме и непонимании возможных последствий.

«Подросток считает, что он может справиться со всем. У кого-то играет азарт. С подростками надо уметь работать. Очень многое зависит от семьи. Взрослые должны проговаривать, что в мире есть такие случаи, что это чревато большими проблемами или потерей жизни», – отметила заместитель главного врача ДРКБ.

Медик подчеркнула: подросток не должен быть предоставлен сам себе. Важно, чтобы у него были занятия: спорт, творчество, кружки. Это помогает направить энергию в безопасное русло, самовыражаться, добиваться результатов и не искать острых ощущений в опасных увлечениях.

«Говоря о внешних причинах, нельзя обойти тему суицидов среди подростков. Суициды встречаются, к сожалению, и меньше их не становится. Среди причин – отсутствие диалога в семье. Ребенок должен понимать, что он значим, что он личность. Ощущение собственной важности критически важно в непростом подростковом возрасте. И, опять же, ребенок должен быть занят чем-то полезным», – уверена Нана Пантелеева.

Осторожность – это то, что должна прививать семья

Медицина за последние годы шагнула далеко вперед и сегодня позволяет спасать детей даже в самых тяжелых случаях.

Фатальными остаются травмы, связанные с массивной кровопотерей, а также поражением головного и спинного мозга Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«То, что делается сегодня, невозможно было лет десять-пятнадцать назад. Это нейрохирургические операции нового уровня, усовершенствованные реанимационные мероприятия. При травмах используются и малоинвазивные методы – например, когда мы сталкиваемся с небольшими гематомами внутрибрюшной полости. Может использоваться и диагностическая лапароскопия. Однако фатальными остаются травмы, связанные с массивной кровопотерей, а также поражением головного и спинного мозга», – объяснила врач.

Предотвратить трагедию проще, чем бороться с ее последствиями. В Татарстане ведется комплексная работа по профилактике детской смертности от внешних причин, которую координирует ДРКБ. В поликлиниках работают «школы родителей», с подростками проводят профилактические беседы, распространяют памятки и видеоролики. Медики также выступают в СМИ и читают лекции в школах.

«Вообще это масштабная межведомственная работа, в которой помимо медиков должны быть задействованы и учреждения образования, и ГИБДД, и соцработники, и аппарат Уполномоченного по правам ребенка. Это общая ответственность за наше будущее», – отмечает Нана Пантелеева.

Но главная ответственность за жизнь и здоровье ребенка все же лежит на родителях. По словам Наны Пантелеевой, большинства трагедий можно избежать, если взрослые сами соблюдают правила безопасности и с детства учат этому детей.

«Самая главная гавань для человека – это семья. Воспитание, духовное состояние, становление личности начинается с семьи. Родители с детства должны давать правильные установки на то, что хорошо, а что плохо и опасно. Они должны приложить все усилия, чтобы ребенок вырос личностью, которая сумеет справиться и с неприятностями, которые у всех случаются в жизни. Семья должна дать такой задел, чтобы дети правильно ориентировались в мире, чтобы избегали жизнеугрожающих ситуаций», – заключила заместитель главного врача ДРКБ.