На форуме «РОСТКИ» обсудили переход бизнеса к системной благотворительности

В рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» состоялась сессия «Корпоративная благотворительность: от разовых акций к системной работе». Представители бизнеса, благотворительных организаций и экспертного сообщества обсудили выстраивание долгосрочных социальных проектов, вовлечение сотрудников и оценку результатов, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Согласно полученной информации, одним из ключевых вопросов стал переход от отдельных акций к системной работе, встроенной в стратегию компании. Участники поделились практиками поддержки образования, здравоохранения, культуры, экологии и корпоративного волонтерства.

Особое внимание уделили российско-китайскому взаимодействию. По данным пресс-службы, эксперт из Китая рассказал о развитии корпоративного волонтерства и роли цифровых технологий, позволяющих находить людей и сообщества, нуждающиеся в помощи, и объединять их с предпринимателями и добровольцами. Такой подход позволяет передавать не только финансовые ресурсы, но и знания и технологии.

«Сегодня добровольчество становится важной частью социальной ответственности бизнеса. Для нас особенно ценен обмен опытом с Китаем, где активно развиваются цифровые инструменты и новые форматы. Уверен, что через совместные проекты мы можем развивать это направление еще активнее. Поэтому параллельно с бизнес-миссиями нам необходимо организовывать социальные миссии и программы по изучению практики Китая в сфере волонтерства», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Участники представили конкретные корпоративные кейсы. Рустем Аскаров из волонтерского фонда «Ялкын» рассказал, как инициативы сотрудников переросли в систему с постоянными направлениями, календарем мероприятий и волонтерским сообществом. Деятельность компании охватывает экологические акции, помощь детям, патриотические инициативы и участие в общественных мероприятиях.

Директор проекта благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова отметила, что объединение направлений в сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и развития территорий позволяет создавать долгосрочный социальный эффект и комфортную среду для жителей регионов присутствия компаний.

На сессии обсудили и развитие донорства. Основатель проекта по поиску доноров Руслан Шекуров подчеркнул, что для формирования устойчивой культуры донорства недостаточно разовых акций – важны информирование сотрудников, сопровождение, признание вклада доноров и удобные цифровые инструменты.

Участники отметили перспективность обмена российскими и китайскими практиками в сфере корпоративной благотворительности и волонтерства. Вовлечение в добровольческую деятельность – одна из целей нацпроекта «Молодежь и дети».