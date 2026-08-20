В Татарстане оживился рынок земли: число сделок выросло на 12%

Спрос на земельные участки вырос в Татарстане в июле. За месяц в республике зарегистрировали 7 984 сделки с землей – на 11,6% больше, чем в июле 2025 года, когда было 7 153 сделки. Такую статистику приводит Управление Росреестра по РТ.

Основной рост пришелся на районы республики за пределами Казани. Здесь в июле зарегистрировали 7 043 сделки против 6 275 годом ранее – на 12,2% больше.

В Казани активность также выросла, но слабее: 941 сделка против 878 в июле 2025 года, то есть на 7,2%.

При этом относительно июня рынок немного снизил темп. Тогда в Татарстане зарегистрировали 8 062 сделки с земельными участками – на 1% больше, чем в июле. В Казани снижение составило 13,4%: с 1 086 до 941 сделки. За пределами столицы, напротив, количество сделок выросло на 1%.

Также в Татарстане почти на 50% подорожала аренда частных домов.