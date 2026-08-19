Загребская надежда Маринова: как гимнаст из Татарстана выступит на ЧЕ

После успешного выступления женской сборной на чемпионате Европы в Загребе не меньшего мы ждем и от парней. А все татарстанские болельщики – от конкретного человека, Даниела Маринова. Он лидер нынешней российской команды, и кому как не ему проявлять свои лучшие качества. Какие для этого есть предпосылки – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: jakartagymnastics2025

От героя Игр БРИКС до главного гимнаста страны

О Даниеле Маринове вся спортивная Россия заговорила летом 2024 года, когда в соперничестве с Никитой Нагорным и Артуром Далалояном он выиграл Игры БРИКС. К тому казанскому турниру можно относиться по-разному – дескать, не приехали сильные зарубежные гимнасты. Но три лучших россиянина были, а значит – хорошая конкуренция.

Примерно с того момента у общественности начал формироваться четкий образ Маринова. Следом пошли на спад и ушли из спорта Никита с Артуром, и так получилось, что сборная осталась без этакого вожака. Да еще и в эпоху отстранения.

Но сменилось поколение. Сменились и обстоятельства – наших гимнастов стали потихоньку допускать на международные турниры. И первой такой ласточкой для российских спортсменов стал чемпионат мира в октябре прошлого года в Джакарте. Правда, как вы помните, на него Маринов мог и не поехать – он очень долгое время восстанавливался от травмы руки.

Она же, эта самая травма, не позволила ему полноценно побороться на том турнире в многоборье – татарстанский гимнаст сделал кольца по минимуму. А по сумме всех дисциплин занял лишь седьмое место. Свою первую взрослую медаль на «мире» он там возьмет – в отдельных финалах (бронза на параллельных брусьях). Но довольствовался ли этим гимнаст, которого называют чуть ли не более одаренным, чем тот же Нагорный? Конечно, нет.

Сейчас Маринов залечил свое плечо и уже точно едет на чемпионат Европы «делать» все снаряды в многоборье. Да и настрой спортсмена не может не радовать.

«Подготовка к ЧЕ проходила по плану. Тренировались на привычной спортбазе «Озеро Круглое». Провели месячный сбор, вся команда подошла к хорошей форме, и мы выдвинулись в Хорватию», – сообщил Маринов «ТИ-Спорту».

А вот по поводу турнирных задач высказался загадочно.

«Рассчитываю выступить достойно и показать хороший уровень. Основная задача – это командные выступления, которые будут проходить в заключительный день чемпионата Европы», – сказал Маринов «ТИ-Спорту».

Даниел Маринов, Артур Далалоян, Никита Нагорный Фото: телеграм-канал Никиты Нагорного

Но, кажется, Даниел немного лукавит. Ведь все мы понимаем, что тот самый «достойный» уровень – вероятно, лучший в Европе. А вот командная победа была бы, как и у наших девушек, классной пощечиной тем, кто создавал нервотрепку с визами российских спортсменов в Хорватии.

Верит в успех Маринова и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Ожидания от выступления Маринова на ЧЕ в Загребе очень высокие, оптимистичные. Главное для него – обойтись без сильных помарок, сделать свои упражнения качественно», – поделился Немов с «ТИ-Спортом».

Так что с такой поддержкой у Даниела просто нет пути назад. Долгожданное золото Евро должно уже обрести своего законного хозяина.

Конкуренция с Арсением Духно

Но вот кто точно составит Маринову конкуренцию помимо европейских соперников, так это соотечественник Арсений Духно. Да, он более молодой, ему 18 лет (Даниелу 21 год). И всего полгода назад он выиграл юниорский чемпионат мира, где за его тренировкой с замиранием сердца следили и японцы, и китайцы, и американцы.

Кстати, как рассказывали нам источники, именно представители «звездно-полосатой» сборной приезжали к Духно и его родителям – предлагали перейти к ним. Но Арсений выбрал продолжать выступать за Россию.

Арсений Духно Фото: sportgymrus.ru

Отметим, что это будет не первая его очная битва с Мариновым. В прошлый раз, например, они столкнулись на Кубке России в Сочи. Тогда победа осталась за Арсением, соперников разделили ничтожные тысячные – 0,233 балла.

В Загребе же у Маринова будет возможность определенного реванша. А заодно шанс показать всей Европе, что российская школа спортивной гимнастики богата большими талантами.