Татьяна Куртукова открыла красную дорожку «Новой волны – 2026» в Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Татьяна Куртукова открыла в этом году красную дорожку Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна – 2026» в Казани. Артистка первой пообщалась с журналистами, задав тон всему фестивалю.

Отвечая на вопрос о молодых исполнителях, артистка отметила, что современное поколение артистов работает в условиях колоссального музыкального изобилия, где слушателям все сложнее находить настоящие таланты.

«Я думаю, что молодым исполнителям сейчас всего хватает. Сейчас очень много музыки, очень много молодых исполнителей. Понятно, что много музыки, которую создал искусственный интеллект. В этом, может быть, кроется небольшая проблема: слушателям иногда сложно разглядеть тот самый бриллиант, который скрывается среди такого количества. А так талантливых людей очень много. Главное – на таких прекрасных фестивалях, как «Новая волна», помогать им открываться, давать этот толчок в большое плавание», – заявила певица.

При этом Куртукова убеждена, что нейросети не смогут составить конкуренцию живым вокалистам:

«Искусственный интеллект не может составить конкуренцию никакому исполнителю, живому голосу. Помочь – да, это прекрасно: он помогает создавать музыку, аранжировки. Но именно живой голос – точно нет».

На «Новой волне» у Татьяны Куртуковой запланирован плотный график и сразу несколько выступлений. По признанию артистки, фестивальные дни проходят для нее исключительно в рабочем ритме, без времени на прогулки и экскурсии.

«График очень насыщенный: выступления, репетиции. Вообще редко в поездках я погружаюсь в экскурсии, оставляю отпуск на потом. Тем более недавно я ездила домой к родителям с семьей, набралась сил, поэтому сейчас полностью готова к работе», – отметила певица.

Отдельно она заинтриговала зрителей анонсом своих будущих номеров, которые станут для нее выходом из привычного амплуа:

«Номера будут очень красивые – это факт. На репетиции я сама получила огромное удовольствие от работы балета и режиссера. А последующие фестивальные дни для меня самой сюрприз: это новая музыка, которой вообще не было в моем репертуаре, я ее не касалась. Поэтому очень волнуюсь, нахожусь в приятном мандраже и очень хочу ее показать».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2026» проходит в Казани с 20 по 26 августа. В этом году за главную награду – статуэтку «Хрустальная волна» – и призовой фонд в размере 9 000 000 рублей соревнуются 12 молодых артистов из четырех стран: России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Выступления участников оценивает жюри под председательством народного артиста России Игоря Крутого, в состав которого вошли Филипп Киркоров, Игорь Матвиенко, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак, Anna Asti, Люся Чеботина и другие звезды эстрады. Программа фестиваля включает три конкурсных дня, трибьюты Юрия Антонова и Игоря Саруханова, юбилейный вечер Раймонда Паулса, а также гала-концерты.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»