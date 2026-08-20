«Вера без добрых дел мертва»: как волонтер из Лениногорска плетет сети для СВО

Для Ирины Голубевой вера – это не только молитва и слова. С июня 2023 года она помогает команде «СВОих не бросаем» в Лениногорске, где вместе с другими волонтерами изготавливает маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для военнослужащих. Свой принцип она формулирует словами из Соборного послания апостола Иакова: «Вера без дел мертва».

В штаб волонтерской команды на улице Куйбышева, 21 Ирина пришла после объявления в группе «Православный Лениногорск».

«Нужны руки, чтобы плести маскировочные сети», – такой призыв привел ее сюда в июне 2023 года.

«Как человек глубоко православный, я придерживаюсь фразы из Соборного послания: «Вера без добрых дел мертва». А добрые дела – это не только великие подвиги, но и повседневные проявления любви, сострадания, честности, терпения. А сегодня, когда наша страна ведет специальную военную операцию, оставаться в стороне просто недопустимо», – говорит Ирина.

С тех пор плетение сетей стало частью ее жизни. Вместе с другими волонтерами она приходит в штаб, чтобы изо дня в день делать то, что может сохранить жизнь военнослужащим.

«Познакомившись в 2023 году с мастерицами-волонтерами, я окунулась в мир прекрасных женщин, для которых слово «надо» звучит громче личных планов, а забота о ближнем стала главным делом жизни», – рассказывает она.

В числе тех, кто с первых дней работы штаба встал за станину для плетения сетей и продолжает помогать, Ирина называет Надежду Балахонцеву, Светлану Виноградову, Маргариту Нигматуллину, Валентину Широких, Татьяну Романову и других.

По словам Ирины, руководитель команды Светлана Салихова смогла объединить людей, для которых помощь другим стала внутренней потребностью.

«Эти дела не требуют героизма в привычном смысле, но требуют огромного терпения и постоянства. И именно здесь особенно ярко проявляется преданность: когда изо дня в день, без громких слов и оваций, человек продолжает делать свое дело», – считает волонтер.

Одна из самых дорогих для Ирины наград связана непосредственно с бойцом, которому помогает команда. В 2024 году военнослужащий с позывным Зайц доставил ей медаль «Волонтер. Доброволец» и удостоверение к ней.

Фотографию с наградой Ирина отправила дочери Юлии, которая живет в Москве. «Мама, я тобой очень горжусь!» – ответила дочь.

Для Ирины эти слова стали особенно важными. В детстве она сама гордилась своей мамой – учителем русского языка и литературы Тимяшевской школы. Фотография педагога была размещена на городской Доске почета, и маленькая Ира вместе с подругами специально приходила посмотреть на нее.

Теперь уже ее дочь видит фотографию своей мамы с волонтерской наградой.

Но самой большой наградой Ирина считает не медаль. «Самая большая награда для нас – это благодарность бойцов, которые после получения посылок присылают нам видеоотчеты. Видеть улыбки ребят, слышать их искренние голоса – дорогого стоит! Это компенсирует ту усталость, которая накапливается к концу рабочей смены, и дает силы двигаться дальше, снова и снова собирать посылки», – признается она.

Помощь фронту для Ирины стала еще и продолжением семейной истории. Ее дед Павел Гавриилович Куликов был участником Великой Отечественной войны.

Сегодня она участвует в акции «Бессмертный полк», неся его портрет, и воспринимает свою волонтерскую работу как своеобразный диалог поколений.

Когда-то дед защищал страну на фронте, а сегодня его внучка помогает тем, кто находится на передовой. «Глядя на фотографию деда, я будто слышу его несказанные слова: «Главное – не оставаться в стороне», – говорит Ирина.

Каждая маскировочная сеть в ее руках становится для нее не просто необходимой для бойцов вещью, а символом этой связи.

«То, что когда-то спасало жизни на фронтах Великой Отечественной, сегодня снова становится жизненно необходимым. И я, не раздумывая, беру в руки полоски ткани, сплетаю узлы, вкладывая в каждый из них память и заботу», – рассказывает волонтер.

Ирина уверена: помощь фронту не может быть разовой. Она должна продолжаться постоянно. «Фронт работает 24/7 без перерывов на выходные, значит, и тыл должен работать так же!» – говорит она.

Волонтер считает особенно важным не терять связь с теми, кто находится на передовой, и помнить, какой ценой военнослужащим дается выполнение боевых задач.

При этом поддержка проявляется не только в крупных грузах. Иногда важным оказывается простое человеческое участие. Если кто-то из волонтеров заболевает, остальные звонят, интересуются самочувствием, поддерживают добрым словом.

«Доброе слово – это слово, сказанное с любовью, несущее утешение, поддержку, ободрение, не причиняющее боли. Это проявление христианской любви к ближнему», – объясняет Ирина.

После работы в штабе Ирина возвращается домой и берет в руки книгу. Чтение православной литературы для нее – еще один источник внутренней силы.

«Когда я открываю страницы святоотеческих писаний или житий святых, мир вокруг словно затихает. В словах, написанных много веков назад, я нахожу ответы на самые современные вопросы своей души. Каждая прочитанная книга дарит мне умиротворение, помогает распутать сложные мысли и очищает сердце», – рассказывает она.

Каждое воскресенье Ирина приходит в храм. Ставит свечи за упокой воинов, погибших в это непростое время, и молится о здравии тех, кто продолжает службу.

Она говорит, что особенно ощущает силу общей молитвы, когда в храме вместе собираются люди, у каждого из которых своя боль, надежда и просьба.

«Когда собирается община, когда люди соединяются в одном устремлении, возникает что-то большее – чувство опоры, чувство, что ты не один. Эта общая вера будто придает словам вес, делает их глубже. Словно сотни тонких нитей сплетаются в прочный канат, который тянется вверх», – говорит Ирина.

Для нее молитва и работа неразделимы. Одно поддерживает другое: вера дает силы действовать, а добрые дела становятся ее практическим воплощением.

«Мы плетем сети, чтобы ребята стали невидимыми для врага, а они становятся все более видимыми для Бога. Каждый наш стежок – это ниточка к Небу», – говорит волонтер.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.