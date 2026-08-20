Минтруд РТ: Энергетика войдет в топ отраслей по занятости в ближайшие 5 лет

Уровень занятости в Татарстане в ближайшие пять лет увеличится до 2 млн 100 тыс. человек. В топе будет энергетическая отрасль. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече клуба кадровиков «Главное – это люди» в АО «Татэнерго» в Казани.

«В целом по республике мы прогнозируем рост на 13 тысяч, полторы тысячи из которых придется на энергетическую отрасль. Когда родители спрашивают, куда направить детей, – в энергетическую отрасль. Работодатели, которые представлены сегодня в зале, – в топе», – сказала она.

Зарипова посоветовала кадровым службам предприятий энергетической отрасли активно участвовать в формировании прогноза кадровой потребности региона. На основе этого прогноза будет зависеть заказ в систему образования в виде контрольных цифр приема, пояснила она.

Ключевыми темами встречи стали подготовка кадров и связка «образование – индустрия», опыт HR-работы в крупной энергетической компании, трудовая адаптация молодых специалистов и управление человеческим фактором в условиях современных угроз, государственная политика по кадрам для энергетической отрасли и рынок труда в энергетике.

Во встрече приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, представители АО «Татэнерго», АО «Сетевая компания» и других предприятий и организаций.