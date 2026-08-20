Собянин и Минниханов оценили работу МЭШ в гимназии Набережных Челнов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мэр Москвы Сергей Собянин и Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Набережные Челны посетили полилингвальную гимназию №59 «Адымнар-Чаллы». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Они осмотрели школу и ознакомились с ее образовательной концепцией, а также оценили условия, созданные в столовой, актовом зале и бассейне.

В библиотеке гимназии Собянин и Минниханов встретились с учителями, школьниками и их родителями. Одной из тем обсуждения стали результаты внедрения Московской электронной школы (МЭШ) в образовательных учреждениях Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

МЭШ представляет собой единую цифровую образовательную платформу, которая автоматизирует процессы обучения школьников и работу педагогов, а также обеспечивает информационное взаимодействие с родителями. В систему входят электронные журнал и дневник, библиотека МЭШ, сервисы для проведения олимпиад, портфолио и другие инструменты.

Собянин рассказал, что Московскую электронную школу разрабатывали около десяти лет. По его словам, сейчас она является одной из крупнейших подобных систем в мире, а ее сервисы – одними из наиболее продвинутых. Аналогов платформы в государственных системах, по оценке мэра Москвы, нет. По предложениям школьников и педагогов в МЭШ уже внедрили 16 дополнительных опций.

Собянин и Минниханов также спросили школьников, учителей и родителей об удобстве платформы. Ученики рассказали, что в МЭШ отображается их рейтинг, который дополнительно мотивирует их в учебе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Педагоги отметили возможности планирования образовательной программы и добавления комментариев к оценкам. Родители с помощью системы могут контролировать процесс обучения ребенка.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что к МЭШ уже подключены все общеобразовательные учреждения республики. Платформу интегрировали в государственную информационную систему «Электронное образование Республики Татарстан» в 2023 году.

С сентября 2026 года сервисы МЭШ планируют запустить в 100 организациях среднего профессионального образования Татарстана. Сейчас в системе зарегистрированы более 512 тыс. школьников, свыше 955 тыс. учителей, учащихся и их родителей, а также около 92 тыс. студентов и педагогов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, в 2026 году планируется запустить онлайн-заказ справок об обучении и создать базу одаренных детей. Ее сформируют на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад, чтобы выстраивать дальнейшую траекторию развития школьников.

В Татарстане также планируют внедрить в образовательную систему сервисы на основе искусственного интеллекта. Среди них – «Цифровой учитель», региональная цифровая платформа «Госпромпт» и другие решения.