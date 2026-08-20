Стилист Скороходова назвала фактурные ткани главным трендом года

Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова назвала фактурные материалы одним из главных модных трендов года. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что ткани, которые раньше преимущественно использовали для вечерних образов, все чаще появляются в повседневном гардеробе.

Среди наиболее актуальных материалов Скороходова выделила бархат, жаккард и другие объемные ткани с заметной фактурой, которые привлекают внимание.

По словам стилиста, изменился не столько набор популярных материалов, сколько подход к их использованию. Бархат, сатин и тяжелый жаккард теперь применяют не только для вечерней одежды. Из бархата, например, делают жакеты, юбки, брюки и даже обувь.

Скороходова считает, что популярность фактурных тканей связана в том числе с постепенным уходом от эстетики уютного минимализма и «тихой роскоши», которая доминировала последние несколько лет. Покупатели вновь проявляют интерес к более выразительным материалам.

Это также соответствует глобальному тренду на тактильность – после нескольких лет популярности гладких и минималистичных вещей растет спрос на материалы, которые интересно рассматривать и трогать.

Помимо бархата и жаккарда, в число актуальных материалов вошли кожа, блестящий сатин и кружево.

При этом Скороходова предупредила, что при использовании таких тканей образ может получиться слишком пафосным или старомодным. Чтобы этого избежать, стилист советует сочетать фактурные вещи с повседневной одеждой – джинсами, футболками и свитерами.

По ее словам, современный образ можно построить на контрасте между выразительными, визуально дорогими материалами и более простой повседневной одеждой.