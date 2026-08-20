За последний год в систему образования Казани пришли работать 1,3 тыс. педагогов, в том числе 460 молодых специалистов. Об этом сообщил начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов на августовской конференции педагогических работников, которая прошла в казанском лицее №95.

«Еще 469 человек приняли решение вернуться в профессию после работы в других сферах. 187 педагогов переехали в Казань из других регионов России», – рассказал он.

По его словам, всего в системе образования Казани в новом учебном году будут работать около 31 тыс. педагогических работников, из них – 17 тыс. учителей.

Ризванов добавил, что в Татарстане действует система материальной поддержки педагогов, и за последний год она заметно расширилась. В частности, появились новые меры поддержки для воспитателей и педагогов дополнительного образования, жилищный сертификат и компенсация расходов за аренду жилья для учителей.

По его словам, в общей сложности на поддержку казанских педагогов направлено 184 млн рублей.

«Это колоссальная помощь, которая напрямую влияет на закрепление кадров и качество жизни наших педагогов», – подчеркнул он.