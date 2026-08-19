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На главную ТИ-Спорт 19 августа 2026 11:43

Футболист Роберто Карлос стал мусульманином

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Футболист Роберто Карлос стал мусульманином
Роберто Карлос
© Саид Царнаев / РИА Новости

Легенда бразильского футбола, экс-защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос принял ислам. Об этом сообщил депутат Национального собрания Турции от правящей в стране Партии справедливости и развития Али Шахин.

По словам парламентария, с ним этой информацией поделился вице-президент Национальной ассоциации исламских правоведов Бразилии Джихад Хаммаде, с которым Роберто Карлос общался в последние месяцы, а четыре недели назад в его присутствии произнес шахаду, пишет телеканал TRT.

Карлос считается одним из лучших левых защитников в истории мирового футбола. В составе сборной Бразилии он становился чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки. В составе «Реала» игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

В качестве тренера он успел поработать и в РПЛ – был директором и помощником главного тренера махачкалинского «Анжи».

#футбол #ислам
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