ЕР включит в Народную программу поддержку отечественных производителей

Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в Народную программу «Единой России». Инициативы озвучены на экспертной сессии в центральном офисе «Опоры России», сообщает пресс-служба партии.

Согласно полученной информации, эксперты предложили создать условия для привлечения инвестиций в новые проекты и развитие национального производства. Инициативы включают открытие и модернизацию предприятий, создание новых рабочих мест. В программу также внесли предложения по снижению ограничений для предпринимателей, упрощению правил и уменьшению бюрократии. Это касается не только малого и среднего бизнеса, но и таких сфер, как туризм и креативные индустрии.

Член Генсовета ЕР, председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство» Александр Калинин отметил необходимость создания условий для инвестиций, модернизации производств и внедрения современных технологий.

«Необходимо создавать условия, при которых российские компании смогут инвестировать, открывать и модернизировать производства, внедрять современные технологии и повышать свою конкурентоспособность. Это касается как внутреннего рынка, так и возможностей для продвижения отечественной продукции за рубежом», – сказал Калинин.

Он также подчеркнул, что одной из задач программы является укрепление конкурентоспособности промышленности в атомной, космической, нефтегазовой отраслях, авиа- и судостроении, сельском хозяйстве. Партия также планирует развивать транспорт и создавать безопасные международные маршруты.

Координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина предложила распространить налоговые льготы, кредиты и субсидии на МСП в приоритетных отраслях, включая обрабатывающую промышленность, науку, образование, туризм, культуру, спорт и креативные индустрии.

«Мы продолжим мониторинг того, как чувствует себя предпринимательское сообщество, и будем оперативно настраивать систему в интересах потребителей, производителей и развития экономики в целом», – добавила Когогина.