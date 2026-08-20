В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: 3250 обходчиков расскажут о выборах

С 20 августа в России стартовал информационный проект «ИнформУИК» – адресное информирование избирателей о выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В Татарстане проект реализуется в Казани и Набережных Челнах. В работе задействованы 10 территориальных и 609 участковых избирательных комиссий. Всего к информированию привлечены 3250 специально обученных членов комиссий.

«Главная ценность «ИнформУИК» – в живом диалоге с избирателями. Мы не просто рассказываем человеку о предстоящих выборах, мы стараемся понять, какие вопросы у него возникают, насколько ему понятны существующие возможности для голосования. Кроме того, это дополнительный канал обратной связи, который поможет избирательной системе быть еще ближе к людям», – отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«ИнформУИК» – общефедеральный проект, впервые реализованный в 2024 году на выборах Президента РФ. Обходчики одеты в специальную экипировку: накидку с логотипом избирательной кампании и бейсболку. При себе каждый член комиссии имеет удостоверение личности и бейдж с печатью.

Жителям Татарстана расскажут о способах голосования. Если избиратель не сможет прийти на участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине, обходчик поможет оформить заявление для голосования на дому и выбрать удобное время. Также граждан проинформируют о сервисе «Мобильный избиратель», позволяющем проголосовать по месту фактического нахождения.

Работа продлится до 15 сентября. Выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана и довыборы депутатов представительных органов МСУ состоятся 18, 19 и 20 сентября 2026 года.