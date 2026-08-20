Герпетолог Черлин рассказал о первой помощи после укуса змеи

Змеи обычно не нападают на человека первыми и могут укусить, если почувствуют серьезную угрозу. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин.

По словам специалиста, змея может защищаться, если человек случайно на нее наступит или попытается ее убить. Осторожность следует соблюдать и при сборе грибов: прежде чем протягивать руку в траву или другое плохо просматриваемое место, Черлин рекомендует проверить его прутиком или палкой.

Если змея все же укусила, герпетолог не рекомендует накладывать жгут. Он пояснил, что змеиный яд содержит разные группы веществ: одни воздействуют на кровь и ткани, другие – на нервную систему. По мнению специалиста, использование жгута в такой ситуации бессмысленно.

После укуса Черлин советует сохранять спокойствие и избегать активных движений. Он объяснил это тем, что часть компонентов яда воздействует на центральную нервную систему, а стресс, по его словам, может ускорить и усилить их действие.

Эксперт также рекомендовал сделать небольшой продольный разрез на месте укуса. По его словам, если кровь сразу не появляется, можно помассировать это место или использовать горячую воду для расслабления сосудов. После появления крови Черлин советует обработать и перебинтовать поврежденный участок как обычную рану.

После укуса змеи необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, подчеркнул специалист.