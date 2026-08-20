В Альметьевске обсудили выступление молодежи Татарстана на проекте «МолоТ»

В Альметьевске состоялась встреча с молодыми специалистами, вошедшими в сборную Татарстана на окружном финале проекта для работающей молодежи «МолоТ». Участники поделились опытом выступления в Перми, где команда республики заняла четвертое место среди 14 регионов ПФО, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Во встрече приняли участие глава Альметьевского района Гузель Хабутдинова, замгендиректора по соцразвитию ПАО «Татнефть» Ренат Мамин и председатель Татнефть Профсоюза Рифдар Хамадьяров.

В составе команды выступили пять молодых специалистов из Альметьевска. Мария Байбородова заняла третье место в беге на 5000 метров, Данил Гараев стал шестым в шахматах, Руслан Блаченов показал восьмой результат в беге на 5000 метров. Ирек Бакиров занял третье место в этой же дисциплине, Нияз Садиков стал победителем забега.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что за четвертым местом команды стоит усердие каждого участника. По его словам, молодые специалисты республики готовы конкурировать на уровне округа в спорте, интеллектуальных и командных дисциплинах.

«За четвертым местом Татарстана в окружном финале стоит усердие каждого участника. Ребята показали, что молодые специалисты республики готовы конкурировать на уровне округа в спорте, интеллектуальных испытаниях и командных дисциплинах. Такие проекты помогают молодым людям раскрывать свои возможности, находить новые профессиональные и личные связи и получать опыт, который невозможно получить в привычной рабочей среде», – сказал Кадыров.

Сборная Татарстана стала первой в командном зачете бега на 5000 метров и военно-спортивного испытания «Марш-бросок», второй – в легкоатлетической эстафете, третьей – в интеллектуальном турнире «КВИЗ». Всего команда набрала 124 балла.

В финале участвовали 14 региональных команд. Сборную Татарстана сформировали специалисты восьми предприятий из Альметьевска, Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. В 2026 году отборочные этапы проекта прошли в формате спортивных, интеллектуальных и командных соревнований с участием представителей 109 предприятий (охват – 2 603 человека).

Проект «МолоТ» проводится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на развитие потенциала работающей молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Осенью также пройдут проекты «Герои Отечества» и слет поисковых отрядов «Никто не забыт».