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Общество 20 августа 2026 16:09

В Татарстане впервые откроется профориентационный класс «Команда Казани»

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Профориентационный класс «Команда Казани» впервые откроется в новом учебном году. Он начнет работать в 11-м классе лицея №107. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на августовской конференции педагогических работников.

«То, что будущие управленцы города будут уже со школы познавать азы муниципальной работы, служения людям, радует», – заявил он.

Метшин отметил, что в казанских школах уже создан широкий спектр профессиональных классов под разные интересы и запросы детей. Например, работают классы по космическому, авиационному, инженерному, медицинскому, педагогическому направлениям.

#профориентация школьников
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