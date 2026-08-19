Эксперты рассказали, как благоустройство меняет города и поселки Татарстана

Эксперты оценили победу пяти проектов Татарстана во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По их мнению, благоустройство общественных пространств влияет не только на внешний вид городов и поселков, но и на качество жизни, развитие местных сообществ и сохранение исторической идентичности территорий.

Конкурс проводит Минстрой России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В нем участвуют населенные пункты с численностью до 300 тыс. человек, в том числе опорные населенные пункты и исторические поселения. В этом году впервые отдельно выбрали проекты для исторических и приграничных регионов.

В 2026 году комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина определила 294 проекта-победителя из 82 регионов России. Среди них проекты благоустройства парков, набережных, площадей, улиц и пешеходных зон. Всего с момента запуска конкурса в 2018 году победителями стали 1 903 проекта, из которых 1 168 уже реализовали.

Татарстан представил на конкурс 12 проектов, пять из них вошли в число победителей. В Билярске планируют благоустроить исторический центр в границах улиц Ленина, Урицкого и Красноборской. Проект победил в категории «Исторические поселения».

В Нижнекамске поддержку получила реновация парка Нефтехимиков. Проект участвовал в категории для малых городов и опорных населенных пунктов с численностью от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Еще два проекта-победителя находятся в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В Бугульме благоустроят Детский парк, а в Лениногорске – территорию в границах улиц Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова.

Пятый татарстанский проект касается развития центральной части Апастово. Там планируют благоустроить центральный парк и прилегающие территории. Проект стал победителем в категории населенных пунктов с численностью от 5 тыс. до 20 тыс. человек.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что два из пяти татарстанских проектов находятся в его избирательном округе – в Нижнекамске и Билярске. По его словам, подготовка заявок стала результатом совместной работы муниципалитетов, республиканских и федеральных властей, а также самих жителей, чьи предложения учитывали при разработке проектов.

Морозов обратил внимание на различия двух территорий. В Билярске основной задачей станет сохранение исторического наследия, тогда как в Нижнекамске предполагается создать современное общественное пространство для семей с детьми и молодежи. При этом в обоих случаях разработчики стремились сохранить особенности места.

Заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Татарстане Эмилия Хакимуллина отдельно отметила победу проекта Апастово, с районом которого связаны ее семейные корни. По ее мнению, результат показывает, что крупные федеральные программы благоустройства способны охватывать и небольшие населенные пункты.

Хакимуллина подчеркнула взаимосвязь развития общественных пространств и местных сообществ. По ее словам, создание парков, площадей и пешеходных зон влияет не только на внешний вид населенных пунктов, но и на повседневную жизнь жителей, безопасность и доступность городской среды.

Она также отметила, что обновленные общественные пространства Татарстана активно используются для проведения мероприятий, в том числе организованных при участии местных жителей.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России Ольга Павлова считает победу пяти проектов показателем изменения подхода к развитию территорий. По ее словам, при благоустройстве теперь важны не только сами построенные или реконструированные объекты, но и то, как они будут использоваться жителями.

Особенно важен такой подход для малых городов, где качество среды может влиять на желание людей оставаться жить в своем населенном пункте, отметила Павлова. При разработке проектов, по ее мнению, необходимо учитывать местную экономику, повседневные маршруты и запросы жителей, а также исторические и культурные особенности территории.

Павлова также отметила роль соучаствующего проектирования, при котором жители становятся участниками преобразований, а не только пользователями готовых пространств. При этом одной из основных задач на ближайшие годы она назвала сохранение индивидуальности малых городов и отказ от унификации общественных пространств.