Генконсул Ирана: Татарстан стал для меня вторым домом

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов встретился с Генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани, завершающим дипломатическую миссию, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ахметов поблагодарил Мирзахани за работу и отметил, что деятельность генконсульства способствует развитию сотрудничества между Татарстаном и Ираном.

«Наша республика придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений. Экономическое сотрудничество между республикой и вашей страной набирает хорошие обороты, из года в год они только развиваются и укрепляются. Сегодня, в условиях кризиса в международных отношениях, сотрудничество России и Ирана имеет особое стратегическое значение», – подчеркнул Ахметов.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он напомнил, что в 2024 году Казань посетил Президент Ирана Масуд Пезешкиан, а в этом же году открылся новый офис генконсульства. Ахметов поздравил Мирзахани с медалью «100 лет образования ТАССР», врученной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Думаю, что за годы работы в нашей республике у вас сложились добрые впечатления, поскольку Татарстан – это динамично развивающийся регион, умеющий выстраивать дружеские отношения со своими партнерами», – заключил Ахметов.

Давуд Мирзахани поблагодарил руководство республики за поддержку и отметил, что Казань и Татарстан стали для него вторым домом.

«За три с половиной года, что я работаю в Казани, этот город и республика стали для меня вторым домом. За эти годы я и моя семья всегда сталкивались только с очень гостеприимными и доброжелательными людьми. У нас очень хорошие отношения сложились с первыми лицами Татарстана. Я прощаюсь с Казанью, но у меня навсегда остаются в памяти самые теплые воспоминания, которые я буду рассказывать в своей стране. Казань – это прекрасный развивающийся город, в котором сохраняется история и одновременно современность, именно поэтому ей доверяют проводить международные мероприятия. И самое важное, что в вашем городе спокойно и безопасно», – сказал Мирзахани.

Во встрече участвовали вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина и председатель парламентского Комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.