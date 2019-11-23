В Минтруде РФ рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). О правилах досрочного выхода на пенсию при потере работы рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, пишет «Российская газета».

Досрочная пенсия может быть назначена только в том случае, если лишившемуся работы осталось не более двух лет до достижения пенсионного возраста с учетом переходного периода.

При этом необходимо иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 для женщин. При работе на особо опасном, вредном, тяжелом производстве также необходимо выработать установленный стаж, уточнили в ведомстве.

После увольнения или сокращения следует сразу же зарегистрироваться в качестве безработного. Нельзя отказываться от поиска новой работы и от обучения по направлению, выданному службой занятости, отметили в Минтруде.

Если же все попытки найти новое место работы окажутся безуспешными, представители центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию. После этого уже можно будет подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

«На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тыс. человек», – отмечает издание, добавляя, что такому положению вещей может способствовать длительный характер процедуры.

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