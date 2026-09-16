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Общество 16 сентября 2026 15:38

Первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах РЖД

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Первый в мире робот-проводник в ближайшее время начнет работать в поездах РЖД. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на просветительском марафоне «Знание.Первые» Международного фестиваля молодежи, передают «Известия».

«А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде», – сказал Белозеров.

Глава РЖД отметил, что роботизированные комплексы не смогут полностью заменить человека. По его словам, в будущем люди будут управлять большим количеством роботов, однако решения по-прежнему будут принимать сами.

Белозеров также подчеркнул сложность работы проводника с пассажирами, которая требует душевного отношения.

В перспективе беспилотные железнодорожные технологии могут стать основой развития транспорта в крупнейших городах России. Их внедрение, по мнению главы РЖД, позволит сэкономить время пассажиров.

#Ржд #Роботы #поезд
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