Первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах РЖД

Первый в мире робот-проводник в ближайшее время начнет работать в поездах РЖД. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на просветительском марафоне «Знание.Первые» Международного фестиваля молодежи, передают «Известия».

«А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде», – сказал Белозеров.

Глава РЖД отметил, что роботизированные комплексы не смогут полностью заменить человека. По его словам, в будущем люди будут управлять большим количеством роботов, однако решения по-прежнему будут принимать сами.

Белозеров также подчеркнул сложность работы проводника с пассажирами, которая требует душевного отношения.

В перспективе беспилотные железнодорожные технологии могут стать основой развития транспорта в крупнейших городах России. Их внедрение, по мнению главы РЖД, позволит сэкономить время пассажиров.