Владимир Леонов призвал болельщиков не пропустить матч Россия — Иран

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань всегда умела принимать большой футбол, и 29 сентября мы ждем заполненные трибуны "Ак Барс Арены". Матч против команды из топ-20 мирового рейтинга — событие, которое наш город не должен пропустить», — отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

29 сентября в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Иран — соперник высокого уровня: команда занимает 22-е место в рейтинге ФИФА и является участником чемпионата мира 2026 года. История личных встреч насчитывает четыре матча, в которых зафиксирован абсолютный паритет — две ничьи и по одной победе каждой из сторон, что обещает упорное противостояние в Казани.

Последняя встреча между командами прошла в Волгограде в октябре прошлого года — тогда сборная России победила со счетом 2:1.

Напомним, что последний раз национальная сборная играла в Казани 5 лет назад. Матч с Ираном станет редкой возможностью для болельщиков поддержать команду вживую и увидеть топовый состав нашей сборной.

Билеты на матч России и Ирана в Казани доступны по ссылке — от 500 рублей. Fan ID для товарищеских игр сборной не требуется.