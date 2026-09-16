«КАМАЗ» передал партию грузовиков Народному фронту

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

В Набережных Челнах состоялась торжественная церемония передачи партии грузовых автомобилей КАМАЗ для нужд гуманитарной миссии Народного фронта. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

В мероприятии приняли участие руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, генеральный директор ПАО «КАМАЗ», сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин, топ-менеджеры автогиганта, а также камазовцы и волонтеры.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Когогин подчеркнул, что передача автотехники – это не разовый жест, а продолжение системной работы, которую «КАМАЗ» ведет с первых дней специальной военной операции. С 2022 года автогигант направил в зону СВО 27 конвоев на общую сумму в 1 млрд 560 млн рублей, а общий вес груза преодолел отметку в 1 850 тонн.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

«Гуманитарные конвои мы отправляем регулярно – каждые два-три месяца. Это и запчасти, и техника, и средства связи, и то, что просят сами бойцы. Для нас принципиально важно, что мы делаем эту работу вместе с Народным фронтом. Спасибо всем волонтерам и активистам, чья самоотдача – это пример того, как неравнодушие простых людей превращается в реальную силу. И, конечно же, я благодарен камазовцам, которые по зову сердца поддерживают инициативы Народного фронта и руководства страны. Сегодняшняя передача техники – это вклад в наше общее дело!» – отметил Сергей Когогин, вручая ключи от автомобилей представителям гуманитарной миссии.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Народному фронту были переданы седельный тягач КАМАЗ, пять бортовых грузовиков и тентованный прицеп. Каждому автомобилю присвоены имена погибших на боевом посту героев. Так, машины будут напоминать о самоотверженности и преданности своему делу исполнительного директора фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолия Чернышова, волонтеров Молодежки Народного фронта Давида Соколова и Николая Ковалева, военных корреспондентов Анны Прокофьевой (Первый канал), Александра Федорчака и Семена Еремина («Известия»).

«У нас родилась идея назвать эти машины именами погибших друзей и товарищей – людей, которые помогали бойцам и мирным жителям. Среди них исполнительный директор фонда “Все для Победы!” Анатолий Чернышов, наши волонтеры, работавшие в Курской области, наши друзья – военные корреспонденты, с которыми мы с самого начала СВО проводили совместные сборы. Они всегда были на прямой связи с бойцами, знали, что нужно здесь и сейчас, и старались выезжать на задания не с пустыми руками. Для нас большая честь, что теперь эти ребята будут с нами, а машины, названные в их честь, продолжат доставлять помощь людям», – сказал Михаил Кузнецов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

«Спасибо коллективу "КАМАЗа" за производство столь нужной фронту и тылу техники, за постоянную поддержку участников специальной военной операции и их семей. Сегодня очередная партия техники передается Народному фронту, и это не случайно. Народный фронт был создан Президентом России, и сегодня мы вновь видим: для всех нас фронт и страна едины, а наша общая цель – Победа!» – добавила Альфия Когогина.

В ходе торжественного мероприятия Михаил Кузнецов вручил нагрудные знаки «Народный фронт. Все для Победы!» тем, кто внес особый личный вклад в оказание помощи участникам СВО и мирному населению России. В числе награжденных – Альфия Когогина, которая лично координирует отправку гуманитарных конвоев «КАМАЗа» в зону СВО и регулярно выезжает в прифронтовые регионы, чтобы проконтролировать передачу груза в подшефные воинские части.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Кроме того, нагрудными знаками отмечены камазовцы: заместитель исполнительного директора по логистике – директор Логистического центра ПАО «КАМАЗ» Эдуард Нуретдинов, активный член инициативной группы «Vаша Zащита» Рашида Гайсина, сотрудники Литейного завода Лейсан Мулдахасова, Марина Сабирова, Ирина Шарейко, Ильшат Шияпов, Татьяна Белобородова (Завод двигателей) и Руфия Латипова (Завод запасных частей и компонентов).