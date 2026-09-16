«Миллиард.Татар» открыл голосование за «Музыкальный прорыв 2026»

«Миллиард.Татар» открыл голосование в номинации «Музыкальный прорыв 2026» ежегодного рейтинга «Татары года». В десятку участников вошли музыкальные проекты, исполнители, концерты и альбомы.

В список номинантов вошли трибьют Зули Камаловой, АлияНур с песней «Балам», Defne с мини-альбомом «VIP Хатын», проект «Уйнагыз, гармуннар!», Илюса Хузина с песней «Җидегән чишмә», проект «Җырлы сишәмбе», Анзор Набиуллин с проектом «Татарский Бродвей», трибьют-альбом Ильхама Шакирова, Tubatay Beats с песней «Синең белән бергә», а также совместный концерт Ильгиза Мухутдинова и Эльмира Низамова в Национальной библиотеке Татарстана.

Как отмечается в материалах «Миллиард.Татар», в номинацию вошли не только отдельные песни и исполнители, но и концерты, музыкальные проекты, альбомы, коллаборации, новые форматы и современные интерпретации классического и народного наследия.

Отбор проводился на основе анкет экспертов – музыкантов, композиторов, ученых и специалистов в области культуры.

Проголосовать можно во «ВКонтакте», в Телеграме и на сайте «Миллиард.Татар».

Всего номинанты рейтинга «Татары года» участвуют в 21 номинации. Голосование проходит поочередно с 10 сентября. Финальный этап запланирован на 12–20 ноября, а победителей определят 2 декабря.