РКОД Татарстана поучаствовал в масштабном исследовании хирургии рака пищевода

РКОД Татарстана принял участие в масштабном исследовании ESOSTAT, посвященное исследованию осложнений после хирургического лечения рака пищевода. В рабочую группу вошли три врача онкодиспансера. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В исследовании участвовали 18 онкоцентров России и Белоруссии, анализировались данные 230 пациентов. Все задействованные клиники работали по единым критериям – фиксировали и анализировали послеоперационные осложнения. Это позволило совместно выявить факторы, необходимые при планировании хирургического лечения.

«Результаты исследования позволяют заранее оценивать возможные риски для конкретного пациента – с учетом особенностей заболевания и сопутствующей патологии. Понимая, какие осложнения наиболее вероятны, мы можем учитывать это еще при подготовке к операции и постараться их предупредить», – пояснил руководитель рабочей группы по исследованию, заведующий торакальным отделением №2 Республиканской онкологии Том Шарапов.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова».