Прием заявок на конкурс «Эколидер» продолжится до середины ноября

Прием заявок на республиканский конкурс «Эколидер-2026» стартовал в сентябре в Татарстане. Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Конкурс проводится с 2004 года. Мы начали прием заявок 1 сентября. Заявки принимаются до середины ноября. В конкурсе семь групп, 21 номинация. В нем могут принять участие представители учебных заведений, индивидуальные предприниматели, бизнес-сообщество, которое в своей производственной деятельности обеспокоено вопросами качественной очистки воздуха, воды, земельных ресурсов, сортировкой и утилизацией отходов», – рассказал он.

Также участниками конкурса могут стать татарстанцы, которые очищают озера, сажают деревья.

«Это наши экогерои. "Эколидер" – главный конкурс министерства. Подведение его итогов состоится в декабре, победителей ждут ценные призы», – отметил Валиуллин.

В прошлом году на «Эколидер» поступило почти 300 заявок, а с 2004 года каждый третий житель республики, так или иначе, присоединился к экологическому просвещению. Заявки принимаются до 15 ноября.

Конкурс «ЭКОлидер» проводится Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан с 2004 года в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.