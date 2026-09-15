«Первое условие – делать для жителей»: как в Казани развивают городскую среду

Соучаствующее проектирование, компромисс по третьей очереди набережной Кабана и реконструкция исторической части Зооботсада – эти темы стали ключевыми на круглом столе «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания». Подробнее – в материале «Татар-информа».





На круглом столе «Качество жизни в Татарстане» говорили о соучаствующем проектировании, компромиссах и планах по районам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань – лучший город страны»

Городская среда должна создаваться прежде всего для тех, кто в ней живет. Туристы автоматически потянутся в те места, где комфортно самим местным. Этот тезис стал сегодня основным на круглом столе «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания».

«Первое условие – делать для жителей. Надо думать о том, насколько будет удобно мамам с колясками, каково придется пенсионерам – им нужны скамейки, молодежи нужны специальные пространства. Жители – это люди, которые построили город, это люди, которые вкладывают свои силы и душу в развитие Татарстана. Это люди, которые заслуживают того, чтобы в первую очередь создавать условия для них», – отметил депутат Госдумы, бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Айдар Метшин: «Жители – это люди, которые построили город, это люди, которые вкладывают свои силы и душу в развитие Татарстана. Это люди, которые заслуживают того, чтобы в первую очередь создавать условия для них» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани принцип соучаствующего проектирования стал базой всей работы. У горожан есть множество каналов для обратной связи: социальные сети, горячая линия, интернет-приемная мэра и Раиса, портал «Народный контроль».

«Мы спрашиваем людей не только про то, каким они хотят видеть общественное пространство, когда оно построится, но и проводим общественные обсуждения, какие мероприятия нам делать в том или ином парке, куда ставить торговлю, а может быть, вообще не ставить. Аттракционы – нужны или не нужны?» – объяснила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Каждый житель должен задать себе вопрос: что нужно лично ему для комфортной жизни в своем городе? Метшин привел в пример Нижнекамск, который создавался как город-спутник при промышленном гиганте.

«Он позиционируется как город промышленности, поскольку и был создан как город-спутник. Но проходит время, и он выходит за рамки этой парадигмы. Он стал комфортным, компактным, зеленым и с развитой инфраструктурой. Я считаю, что Казань – это лучший город страны, Москва – лучший город мира, а Нижнекамск – лучший город Татарстана», – сказал депутат.

Кроме того, большую роль в развитии городских пространств играет бизнес. По словам Метшина, раньше нередко приходилось иметь дело с «вымученными инвесторами», которые участвовали в проектах потому, что «надо». Сейчас ситуация меняется.

«Мэр Нижнекамска Радмир Беляев смог выстроить это партнерство – это была очень долгая и большая работа. В итоге понимание самих компаний стало другим, что меняет облик города, делает его самодостаточным», – отметил он.

Асия Гиззатуллина: «Мы находимся в самом центре событий: новый театр Камала, Старо-Татарская слобода, третья очередь набережной. У нас есть понимание, что мы должны держать высокую планку, когда будем работать с реконструкцией» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реконструкция зооботсада и третьей очереди набережной Кабана

К примерам проектов, реализованных в контакте с жителями, относится третья очередь набережной озера Кабан. Ее открыли 30 августа. Там появились беговые дорожки, прогулочные зоны и амфитеатр на 1250 мест.

«Был у нас в самом начале конфликт, когда мы только представили первый проект благоустройства третьей очереди набережной. Часть жителей хотела оставить этот берег природным, нетронутым, чтобы туда не ступала нога туриста. Но территория уже была обхожена и обжита большим количеством людей. И здесь мы пошли на компромисс», – рассказала Латыпова.

В итоге урбанисты постелили террасу не по всей площади набережной, оставив «природные уголки» на естественных склонах. Декингом облицовано около 60% территории.

Другой проект, который только предстоит реализовать, – реконструкция исторической части Казанского зооботсада. Его директор Асия Гиззатуллина отметила, что в этом вопросе со стороны казанцев есть запрос на сохранение «душевности места».

«Практически у каждого казанца есть воспоминания об этом месте. Это надо сохранить при реконструкции. Также надо учитывать связь с озером Кабан. Мы находимся в самом центре событий: новый театр Камала, Старо-Татарская слобода, третья очередь набережной. У нас есть понимание, что мы должны держать высокую планку, когда будем работать с реконструкцией», – поделилась она.

Гиззатуллина напомнила, что зооботсад состоит из двух частей. Есть территория «Река Замбези» – это новая часть, которую построили в 2019 году. Она в основном пользуется популярностью у туристов, историческая необновленная часть – у местных жителей, коренных казанцев.

Сейчас идет этап аналитики. «Мы находимся в диалоге с инвестором, с большой межведомственной командой, с жителями. Все лето проводили разные форматы мероприятий, чтобы понять, что же жителю здесь будет интересно», – добавила она.

Ильсияр Тухватуллина: «Очень важно быть на связи с жителями района, в котором будут происходить какие-то изменения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На очереди Кировский, Авиастроительный районы и Дербышки

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в разговоре с «Татар-информом» обозначила ключевые направления работы по улучшению городской среды.

«Очень важно быть на связи с жителями района, в котором будут происходить какие-то изменения. Базово собрать все пожелания, каких функций в городе не хватает, каких точек не хватает, где доступность не очень развита. Но именно профессиональные архитекторы и градостроители на базе этих требований предлагают решения, о которых жители даже могут и не думать», – отметила она.

Среди объектов, которые требуют внимания, Тухватуллина выделила городские рынки.

«В городе 21 рынок сейчас работает. В эту сторону надо смотреть. Качество среды должно быть лучше, чтобы людям было комфортно, чисто, приятно находиться», – сказала главный архитектор.

Также она указала на необходимость большей связанности между парками и скверами. По ее мнению, нужно стремиться к тому, чтобы большую часть маршрутов можно было пройти пешком по зеленой зоне.

Отдельно Тухватуллина выделила нехватку объектов для разных категорий горожан: «Базово мы понимаем: больше спорта везде; там, где нет воды, нужны проекты, связанные с водой; там, где не хватает объектов культуры, – больше объектов, связанных с культурой; там, где нет пространств для самореализации молодежи, бизнес-инкубаторов, это все нужно привносить».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для появления таких объектов, по ее словам, необходимо повышать насмотренность застройщиков и архитекторов – отталкиваться от уже реализованных проектов, ездить по другим городам. При этом она добавила, что сейчас высокая насмотренность и у обычных горожан, которые не связаны с градостроительством. Это помогает при развитии инфраструктуры.

Говоря о конкретных районах, она уточнила, что в ближайшее время градостроители займутся вопросами Кировского, Авиастроительного районов и Дербышек. «Там очень много больших планов», – пообещала она. Подробности представят на форуме «Казаныш».

Ключевая задача, которую ставит перед собой главный архитектор, – обеспечить каждому горожанину 15-минутную доступность до всех необходимых инфраструктурных точек.

Фото на анонсе: Владимир Васильев / «Татар-информ»