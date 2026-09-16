Стартовало народное голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ

Народное голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ началось в мессенджере «Макс». Отдать свой голос можно до 15 октября включительно. Итоговые результаты определят с учетом оценок почетного жюри и результатов народного голосования, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«В завершающем этапе национального трека участвует 81 финалист из 35 регионов страны, больше всего финалистов представляют Москву. Голос жителей в этой системе значит не меньше экспертного. Люди, ради которых проекты создавались, лучше любого жюри понимают, что действительно работает там, где они живут», – отметила вице-премьер, сопредседатель оргкомитета премии Татьяна Голикова.

В региональном этапе победителями стали 1 509 участников из всех регионов России. В полуфинал прошли 582 человека. Среди них – общественные лидеры, наставники, руководители НКО и авторы социальных проектов, а также представители регионов и муниципальных образований с комплексными программами развития добровольчества, социально ориентированных НКО и благотворительности.

«Выразить благодарность тем, кто создает надежный тыл, реализует полезные инициативы, в которых люди находят опору и необходимую им поддержку, помогает премия #МЫВМЕСТЕ нацпроекта “Молодежь и дети”. В 6-м сезоне на нее поступили рекордные 60 633 заявки из 155 стран мира – на 16% больше, чем годом ранее», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Международный трек шестого сезона связан с Международным годом добровольцев ООН, соорганизатором которого стала Россия. В этом сезоне впервые запустили народное голосование за проекты международного трека на платформе.

«В финал премии #МЫВМЕСТЕ вышли проекты с конкретными результатами, где помощь выходит на уровень региона или страны, становится системной и при этом доступной тем, кто в этом нуждается. Самой массовой в категории “НКО и проекты” стала номинация “Герои нашего времени” – более 6 тыс. заявок», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Для финалистов предусмотрены дополнительные меры поддержки. Среди них – годовая образовательная программа с очными модулями в молодежных центрах Росмолодежи, путешествия по программе «Больше, чем путешествие», а также информационная поддержка на федеральных телеканалах, радиостанциях и с помощью наружной рекламы.