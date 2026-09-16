На дне Казанки Водоканал ремонтирует трубу, которую прорвало
На участке трубы, лежащей на дне Казанки зафиксирована утечка, сообщает Казанский Водоканал.
На месте уже работают технические специалисты, место прорыва установлено. В настоящий момент изготавливаются технические приспособления, с помощью которых можно будет перекрыть утечку.
Работы займут несколько дней. Жителей города предупредили о возможном понижении давления воды.
Попадание речной воды в трубу полностью исключено из-за разности давления, подчеркнули в Водоканале.