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Происшествия 16 сентября 2026 16:03

На дне Казанки Водоканал ремонтирует трубу, которую прорвало

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На участке трубы, лежащей на дне Казанки зафиксирована утечка, сообщает Казанский Водоканал.

На месте уже работают технические специалисты, место прорыва установлено. В настоящий момент изготавливаются технические приспособления, с помощью которых можно будет перекрыть утечку.

Работы займут несколько дней. Жителей города предупредили о возможном понижении давления воды.

Попадание речной воды в трубу полностью исключено из-за разности давления, подчеркнули в Водоканале.

#казанский водоканал #прорвало трубу
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