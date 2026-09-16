Школьников Татарстана пригласили к участию в олимпиаде «Чистое наследие»

Экологическая олимпиада для школьников «Чистое наследие» проходит с 1 сентября по 31 октября в Татарстане. К участию в ней приглашаются учащиеся 5-9 классов.

Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы в партнерстве с "Татнефтью" четвертый раз подряд проводим олимпиаду для юных экологов, учащихся 5-9 классов. Олимпиада вызывает большой интерес у подрастающего поколения. Все вопросы подготовлены экспертами и глубоко проработаны. Олимпиада проходит в два больших этапа: заочный и очный этап», – сообщил он.

По итогам заочного тура ребята со всей страны приезжают в один из детских лагерей Альметьевска.

«Ребята приезжают со всей страны и из-за зарубежных стран. В октябре перед каникулами мы планируем провести пятидневный очный этап, на котором также выявим победителей», – добавил Валиуллин.