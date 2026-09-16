В Казани увековечат память Героя России Антона Груниса

В Казани установят памятную табличку в честь погибшего в зоне СВО Героя России Антона Груниса. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

В Татарстане планируют рассмотреть вопрос о присвоении имени Антона Груниса улице или школе в Казани.

«Вопрос в разработке пока, но планируется, конечно», – сказала Галимова.

Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Казани Герой России генерал-майор Антон Грунис.

Как стало известно «Татар-информу», в блиндаж, где находился Герой России, попал снаряд. Шансов выжить у него не было – он погиб мгновенно от полученных тяжелых ранений.

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. После окончания Суворовского училища в Казани поступил в Московское высшее командное общевойсковое училище. Служил в Чечне, Южной Осетии, Сирии и Крыму.

«Золотую Звезду» Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису в конце августа вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Также генерал-майор был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, тремя орденами Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.