В Татарстане НКО реализуют 1,8 тыс. социальных проектов на 566 млн рублей

В Государственном Совете Татарстана обсудили работу Республиканского ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО. В совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при комитете принял участие заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

О деятельности ресурсного центра рассказала его директор Зульфия Сафина. По ее словам, сейчас социально ориентированные НКО в республике реализуют 1,8 тыс. социальных проектов. Общий объем грантовой поддержки составляет 566 млн рублей, из которых 318 млн рублей выделено из бюджета Татарстана, еще 248 млн рублей – Фондом президентских грантов.

С 2022 года ресурсный центр организовал пять конкурсов на предоставление грантов Раиса Татарстана на развитие гражданского общества. В конкурсе 2025 года участвовали проекты из 32 муниципалитетов. Общая сумма распределенных грантов составила почти 150 млн рублей. Больше всего победителей было из Кукморского, Нурлатского и Чистопольского районов, а также Казани и Набережных Челнов.

Наиболее востребованными направлениями среди победивших проектов стали социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, развитие татарской культуры и сохранение традиций, охрана здоровья, продвижение здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

В то же время меньше всего победивших заявок приходится на проекты в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также сохранения и развития языков народов Татарстана.

В 2026 году количество заявок на конкурс выросло до 485 против 413 годом ранее. Проекты представили НКО из 42 муниципалитетов республики. При этом от трех муниципальных образований заявки не поступили.

Депутаты поинтересовались причинами отсутствия заявок. Сафина объяснила это тем, что в этих муниципалитетах не налажено содержательное взаимодействие между некоммерческими организациями и местными администрациями.

Кроме того, члены комитета рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей. По представлению Председателя Верховного суда Татарстана Азата Гильмутдинова депутаты рекомендовали Госсовету избрать четырех мировых судей сроком на три года, еще шестерых – без ограничения срока полномочий.

На заседании также утвердили план работы Комитета по законности и правопорядку на четвертый квартал 2026 года.