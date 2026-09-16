Ученые начали изучать факторы развития креативного предпринимательства

Институт развития городов «ПОЛИС», Центральный экономико-математический институт РАН, исследовательское агентство и проектно-консалтинговая компания создали научно-исследовательский консорциум для изучения основ креативного предпринимательства. В рамках проекта уже начался сбор данных. К участию в исследовании приглашают предпринимателей, работающих в креативных индустриях.

Исследователи хотят выяснить, какие факторы влияют на появление креативных предпринимателей. В их числе личные качества и ценности человека, культурный контекст, социальная среда, образование или сочетание этих факторов. Отдельно изучат территориальные различия – почему в одних регионах креативные предприниматели появляются чаще, чем в других.

В работе консорциума участвуют специалисты в области математики, социологии, психологии и урбанистики.

Результаты исследования планируют использовать для совершенствования подходов к отбору участников образовательных и акселерационных программ, работы с кадрами и создания долгосрочных условий для развития креативных индустрий с учетом особенностей конкретных территорий. Итоги исследования планируют опубликовать в 2027 году.

Основным инструментом сбора данных станет анонимный онлайн-опрос. В нем могут участвовать предприниматели старше 18 лет, работающие в направлениях, которые соответствуют классификации ЮНКТАД. В список входят дизайн, разработка программного обеспечения и игр, мода, медиа, музыка, архитектура, гастрономия, народные промыслы, реклама, кинопроизводство и другие направления.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.