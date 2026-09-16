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Общество 16 сентября 2026 20:07

Такер Карлсон назвал русскую культуру одной из причин любви к России

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хотел бы вновь посетить Россию, назвав ее своим любимым местом. Его слова приводит ТАСС.

В интервью программе «60 минут» он рассказал, что объездил практически весь мир, но особенно ему понравились Россия, русская культура и литература. Карлсон также отдельно отметил Сибирь, которую назвал одним из самых прекрасных мест.

При этом журналист добавил, что повторная поездка в Россию для него сейчас связана с определенными сложностями.

#Россия #журналисты #Такер Карлсон
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