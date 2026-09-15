После 19 лет в УФАС и тарифах: Груничев возглавил школу управленцев КФУ

Александр Груничев возглавил Высшую школу государственного и муниципального управления КФУ, сменив Игоря Привалова. Чем занимается школа, которая обучает чиновников и кадровый резерв Татарстана, и чего коллеги ждут от бывшего руководителя регулирующих ведомств – в материале «Татар-информа».





Александр Груничев, почти два десятилетия проработавший во главе татарстанских регулирующих ведомств, возглавил Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского федерального университета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В КФУ рассчитывают на управленческий опыт нового руководителя ВШГМУ

Александр Груничев, почти два десятилетия проработавший во главе татарстанских регулирующих ведомств, возглавил Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Исполняющим обязанности директора ВШГМУ его назначил ректор КФУ Ленар Сафин. На этом посту Груничев сменил Игоря Привалова, руководившего школой с 2014 года.

Для Груничева назначение стало продолжением работы в КФУ: с марта 2023 года он работает профессором кафедры управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов.

Объясняя выбор кандидатуры, ректор КФУ Ленар Сафин сделал акцент на многолетнем управленческом опыте Груничева.

«Александр Станиславович имеет большой управленческий опыт: на протяжении 12 лет возглавлял Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, последние 7 лет работал в качестве председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам. Уверен, эти навыки будут способствовать дальнейшему развитию ВШГМУ», – сказал Сафин.

ВШГМУ занимается прежде всего дополнительным профессиональным образованием управленцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как высшая школа готовит управленческие кадры Татарстана

ВШГМУ занимается прежде всего дополнительным профессиональным образованием управленцев. Бакалавров и магистров по направлению государственного и муниципального управления готовит Институт управления, экономики и финансов КФУ.

Предшественником Института государственной службы при Президенте РТ был Республиканский центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, созданный в 1996 году. В 2001 году на его базе появился Институт государственной службы при Президенте РТ, который в 2007-м преобразовали в Академию государственного и муниципального управления при Президенте республики. Она готовила специалистов для органов власти, проводила переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих.

В 2010 году руководитель республики Рустам Минниханов подписал указ о ликвидации академии. Ее студентам предоставили возможность продолжить обучение в КФУ или других вузах Татарстана. Саму ВШГМУ создали в Казанском федеральном университете в 2012 году на базе Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Одно из направлений работы школы – подготовка кадрового резерва Татарстана. Кандидатов отбирает Департамент государственной службы и кадров, а ВШГМУ разрабатывает и проводит образовательную программу. Среди выпускников кадрового резерва прежний директор школы Игорь Привалов в интервью «Татар-информу» называл главу Мордовии Артема Здунова и вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву.

Еще одно направление связано с программой «Батырлар. Герои Татарстана». Совместно с Департаментом государственной службы и кадров при Раисе РТ школа разработала для ветеранов СВО программу профессиональной переподготовки объемом 502 академических часа. Она рассчитана на дальнейшую работу в органах власти, местного самоуправления и организациях государственного сектора.

ВШГМУ Груничев принимает после почти 12 лет руководства Игоря Привалова. До прихода в университет тот возглавлял Агентство по развитию предпринимательства Татарстана, Камские Поляны и Менделеевский район, был депутатом Госсовета РТ.

ВШГМУ Груничев принимает после почти 12 лет руководства Игоря Привалова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По данным КФУ, за время работы Привалова обучение в школе прошли около 82 тыс. слушателей, было проведено более 2,3 тыс. мероприятий профессионального развития. Ленар Сафин отметил, что благодаря опыту Привалова школа стала лидером Приволжского федерального округа в своем направлении.

Ректор КФУ поблагодарил Привалова за многолетнюю работу и вручил ему Почетную грамоту университета. Кроме того, в июне 2026 года Привалов был награжден орденом «Дуслык» – за вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетний труд.

Почти 20 лет во главе регулирующих ведомств

Если Привалов пришел в ВШГМУ с опытом муниципального управления, то профессиональная биография Груничева в последние два десятилетия была связана прежде всего с государственным регулированием экономики.

Александр Груничев родился 10 декабря 1975 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «менеджмент», получил инженерное образование в Казанской государственной архитектурно-строительной академии, а также окончил КФУ по специальности «юриспруденция».

Профессиональная биография Груничева в последние два десятилетия была связана прежде всего с государственным регулированием экономики Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, прошел программу MBA Российской экономической академии имени Плеханова. Груничев – доктор экономических наук, заслуженный экономист Татарстана и почетный работник антимонопольных органов России.

До прихода в антимонопольную службу он работал в татарстанском отделении Пенсионного фонда, где прошел путь от специалиста до начальника бюджетного отдела. В 2006 году, в возрасте 30 лет, Груничев возглавил Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану и руководил им 12 лет.

При Груничеве татарстанское УФАС участвовало и в разбирательствах федерального масштаба. Одно из наиболее заметных дел касалось справочников Российского союза автостраховщиков, по которым рассчитывали стоимость запчастей и страховые выплаты по ОСАГО. Татарстанскому управлению передали полномочия рассматривать дело на территории всей страны, а спор впоследствии дошел до Верховного суда России.

Еще одним направлением работы был контроль рекламы. В частности, татарстанское УФАС возбуждало дела из-за слишком громких рекламных роликов на федеральных телеканалах. В период руководства Груничева в Казани также открылся Учебно-методический центр ФАС России.

13 ноября 2018 года Груничев возглавил Государственный комитет Татарстана по тарифам. В этой должности он проработал почти семь лет – до сентября 2025-го. Затем комитет возглавил Ренат Гайнутдинов, до этого руководивший Управлением экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабмина РТ.

После 19 лет во главе татарстанского УФАС и Госкомитета по тарифам назначение в ВШГМУ можно рассматривать как переход Груничева к более спокойному и при этом статусному этапу карьеры. На прежних постах он находился на переднем крае споров между государством, бизнесом и жителями: сначала разбирался с нарушениями конкуренции, затем – с тарифами. Теперь накопленный за эти годы опыт ему предстоит использовать при подготовке управленческих кадров для республики.

«Достойно сможет организовать работу ВШГМУ»

Схожий акцент на практическом опыте Груничева сделал депутат Государственной Думы РФ Марат Нуриев. По его словам, они знакомы много лет и неоднократно пересекались по работе, в том числе когда Груничев курировал Ново-Савиновский район Казани.

«Александра Груничева знаем давно. Работа у него всегда была такая – принципиальная, грамотная. Знаю его и как куратора Ново-Савиновского района, там мы часто встречались, в том числе с жителями», – рассказал Нуриев.

По мнению депутата, многолетний опыт Груничева пригодится при подготовке управленческих кадров для органов власти республики.

«Очень хорошо, что его назначили в учебное заведение, которое будет готовить наших будущих руководителей. Думаю, он достойно сможет организовать работу, которая необходима сегодня нашей республике, – готовить тех руководителей, в которых действительно нуждаются наши ведомства, министерства и учреждения. Я только рад этому событию», – сказал Нуриев.

Лариса Хабибуллина проработала с Александром Груничевым более семи лет. По ее словам, за это время комитет стал одной из передовых площадок среди российских регуляторов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Привнесет в обучение больше практики»

Первый заместитель председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина проработала с Александром Груничевым более семи лет. По ее словам, за это время комитет стал одной из передовых площадок среди российских регуляторов.

«Это очень требовательный к себе и коллегам руководитель, который всегда сам соответствует тем высоким требованиям, которые предъявляет к другим. Он инициативный, энергичный и обладает большим практическим опытом. За время его работы Госкомитет стал одной из передовых площадок среди регуляторов страны. При нем здесь проходили крупные отраслевые конференции, активно развивался обмен опытом между регуляторами, было выстроено тесное взаимодействие с федеральными и республиканскими органами власти», – рассказала Хабибуллина «Татар-информу».

По ее мнению, накопленный Груничевым опыт особенно востребован в подготовке государственных и муниципальных служащих. За годы работы в УФАС и Госкомитете он получил практический опыт взаимодействия с органами власти и регулируемыми организациями, а также принятия решений в сложных ситуациях.

«Александр Станиславович хорошо знает работу государственного аппарата не только с теоретической, но и с практической стороны: умеет выстраивать взаимодействие между органами власти, работать с регулируемыми организациями и принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях. Уверена, что его опыт работы в УФАС и Госкомитете позволит ему привнести в обучение больше практики, современных подходов и реальных рабочих кейсов», – отметила Хабибуллина.

По ее словам, в Госкомитете также рассчитывают, что в ВШГМУ со временем появятся образовательные программы, посвященные тарифному регулированию.

«Думаю, программы Высшей школы государственного и муниципального управления от этого только выиграют. Надеемся, что в скором времени появятся программы и по нашей тематике – вопросам тарифного регулирования», – добавила Хабибуллина.