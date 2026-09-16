В Татарстане начался ремонт участка автодороги Заинск – Бухарай длиной 3,6 км

В Татарстане начался ремонт участка автодороги Заинск – Бухарай протяженностью 3,6 км. Работы проводятся в Заинском районе на отрезке 10,3 – 13,9 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уже выполнили ряд подготовительных и основных работ. В частности, демонтировали старый остановочный павильон, установили бортовые камни, уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия», – отметили в министерстве.

Верхний слой дорожного покрытия рабочие уложат из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 25 тыс. кв. метров. Они также обустроят по 139 метров бортового и тротуарного камня.

Кроме того, на участке установят 22 дорожных знака, нанесут разметку и смонтируют новый остановочный павильон.