«Теплом веет»: подполковник Бадретдинов поблагодарил альметьевских волонтеров

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Подполковник Рамиль Бадретдинов, командир танкового батальона «Гранит», приехал в Альметьевск, чтобы лично поблагодарить волонтеров штаба «Для СВОих» за помощь бойцам. Военнослужащий уже почти 2,5 года находится в зоне боевых действий.

Встреча началась с теплых объятий. Волонтеры регулярно приходят в штаб и помогают военнослужащим: плетут маскировочные сети, собирают и отправляют гуманитарные грузы.

«Ни слов, ни денег, ничего не хватит. Сейчас каждую обниму, поблагодарю. Не так важно, что присылают, нам там достаточно. И Министерство обороны нас снабжает, и в тыловые районы можем выехать, что-то купить. Каждую коробку, когда открываешь, оттуда теплом веет», – рассказал Бадретдинов.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Во время встречи подполковник также дал волонтерам практические рекомендации. В частности, обсудили, какие цвета лент использовать для маскировочных сетей в разные сезоны.

Рамиль Бадретдинов – бывший глава Нижней Мактамы. В зоне боевых действий он находится около двух с половиной лет. До этого подполковник участвовал в боевых действиях в Чечне. За заботу о своих бойцах военнослужащего называют «батей».

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Часть трофеев, которые Бадретдинов передал волонтерам, вошла в экспозицию музея штаба. Среди экспонатов – элементы защитной экипировки, бытовые предметы военнослужащих и детали боеприпасов.

Музей открылся зимой этого года: сначала экспонаты размещались в двух витринах, а за семь месяцев их количество увеличилось вдвое.

Фото предоставлено Еленой Бауэр