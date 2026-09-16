Мухаметшин: «Важно, чтобы инициативы Татарстана доходили до федерального центра»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Во встрече от Татарстана также участвовали руководитель фракции «Единой России» в Госсовете республики, заместитель секретаря регионального отделения партии и заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, а также руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Медведев заявил, что нынешняя избирательная кампания впервые проходит в период военных действий и, по его словам, на фоне беспрецедентного давления со стороны иностранных государств, настроенных против России.

Он связал это с продолжающимися боевыми действиями, обстрелами городов, гибелью мирных жителей и, как заявил председатель партии, попытками противников России посеять страх и недоверие в обществе. Медведев также сказал, что «Единая Россия» должна действовать ответственно как партия президента.

Председатель партии заявил, что Россия, по его мнению, должна оставаться великой державой, поскольку от этого зависит ее дальнейшее существование. Он также отметил, что значение предстоящих выборов выходит за рамки внутренней политики и связано, по его оценке, с формированием системы равноправных ценностей в мире.

Медведев напомнил, что 82 кандидата от «Единой России» из числа участников СВО баллотируются в Госдуму на федеральном уровне, а сотни ветеранов участвуют в региональных избирательных кампаниях.

Отдельно председатель партии призвал обеспечить прозрачность голосования и легитимность его результатов. Он заявил, что партия должна быть готова к возможным провокациям и попыткам поставить результаты выборов под сомнение. Медведев также выразил уверенность, что «Единая Россия» сможет добиться победы на выборах.

По словам Медведева, партия должна ценить доверие избирателей и выполнять взятые перед ними обязательства. Он отметил, что, несмотря на военные действия, Россия проводит выборы, поскольку граждане имеют право участвовать в обновлении органов власти, в том числе Государственной думы.

В завершение Медведев заявил, что рассчитывает на победу «Единой России» на выборах.

После видеоконференции Мухаметшин сообщил однопартийцам, что президент России Владимир Путин ранее назвал Татарстан опорным регионом страны. По его словам, региональное отделение продолжает принимать новых членов, которые связывают свое будущее с партией. Сейчас в Татарстане насчитывается 132 тыс. членов «Единой России».

Мухаметшин призвал однопартийцев уделить внимание не только выборам в Госдуму, но и дополнительным выборам депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50, а также дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

По данным Мухаметшина, в Татарстане насчитывается 2 млн 923 тыс. 997 избирателей, из которых 43 тыс. будут голосовать впервые. Он призвал партийцев обратить особое внимание на участие молодых избирателей.

Всего в выборах в Татарстане участвуют 10 политических партий. Мухаметшин сообщил, что они выдвинули 80 кандидатов. Еще 32 кандидата участвуют в выборах по шести одномандатным округам.

По словам Мухаметшина, избирательная кампания в республике проходит активно, а большое число кандидатов дает избирателям возможность выбирать между разными претендентами. Он отметил, что избирателям предстоит определить тех, кто, по их мнению, сможет работать в Государственной думе и представлять интересы жителей районов республики.

Мухаметшин также рассказал о работе татарстанского отделения партии с избирателями и кандидатами, которых выдвинули районы. Он подчеркнул, что для партии важно, чтобы ее инициативы доходили до федерального центра и давали результат как для Татарстана, так и для страны в целом.

В завершение Мухаметшин призвал жителей Татарстана прийти на выборы и проголосовать за кандидата, которому они доверяют. По его словам, таким образом избиратели смогут сформировать представительство республики в Госдуме, а также избрать депутатов районных и городских советов.