«Стрельба из лука учит достигать цели»: в Казани дан старт Кубку Генпрокурора РФ

За последние годы Казань стала настоящей кузницей и спортивной Меккой нашей страны. А сегодня в столице Татарстана появился и распахнул свои двери еще один объект – Центр стрельбы из лука. Его открывал Генеральный прокурор России Александр Гуцан. Как все прошло и какой сюрприз ждал участников турнира и болельщиков – в материале «ТИ-Спорта».





Александр Гуцан, Михаил Дегтярев вместе с Рустамом Миннихановым отправились сегодня открывать Центр стрельбы из лука

Фото: rais.tatarstan.ru

«Здесь зажгутся новые звезды спорта мировой величины»

Этот спортивный понедельник для Казани был очень важен. В гости приехали Генеральный прокурор России Александр Гуцан и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым они отправились открывать Центр стрельбы из лука.

Отметим, что новый объект построили на территории школы «Тасма». Подчеркнем: он специализированный и позволяет тренироваться там круглогодично. Да и по своим антропометрическим данным тоже впечатляет – оборудован большой манеж размером 96×51 м. А сам центр рассчитан на 100 человек в смену, при этом планируется проводить до четырех смен в день.

Новый объект построили на территории школы «Тасма» Фото: rais.tatarstan.ru

В нем также есть удобные раздевалки, тренерские комнаты, тренажерный зал и административно-бытовой корпус. Комплекс оснащен всей необходимой инфраструктурой для спортсменов и тренерского состава. Здесь можно будет проводить чемпионаты России и международные турниры.

Тут стоит отдельно сказать, что объект возвели за год – прошлым летом первый камень закладывал на тот момент Генеральный прокурор России, а ныне Председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Гуцан же сегодня отметил, что Казань за последние несколько лет стала одним из крупнейших центров России.

Александр Гуцан отметил, что Казань за последние несколько лет стала одним из крупнейших центров России Фото: rais.tatarstan.ru

«Здесь построены ультрасовременные спортивные сооружения, проходили турниры международного уровня. Сегодня на базе школы олимпийского резерва мы открываем крупнейший в России специальный Центр стрельбы из лука. Данное событие знаменует собой новый этап развития этого древнейшего вида спорта. Искренне верю, что здесь зажгутся новые звезды спорта мировой величины», – сказал Гуцан.

«Уверен, новый центр станет площадкой, где будут расти новые чемпионы»

А вот Раис республики Рустам Минниханов подчеркнул, что открытие центра – еще один важный шаг навстречу Всемирным играм кочевников, которые в 2028 году пройдут на территории Татарстана. А стрельба из лука – неотъемлемая часть этого турнира.

Рустам Минниханов подчеркнул, что открытие Центра – еще один важный шаг навстречу Всемирным играм кочевников, которые в 2028 году пройдут на территории Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы последовательно реализуем планы по созданию условий для массового и профессионального спорта. Стрельба из лука – вид спорта, который требует концентрации, выдержки и точности, воспитывает характер, учит ставить цели и достигать их», – сказал Раис.

Он также поблагодарил строителей и всех, кто участвовал в оснащении центра. А также тренеров и спортсменов.

«Уверен, новый центр станет площадкой, где будут расти новые чемпионы. Желаю всем крепкого здоровья, спортивных побед и новых достижений», – добавил Минниханов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев, который посетил Казань впервые за два года с открытия Игр БРИКС, сказал, наверное, важное – о международной повестке для наших спортсменов. И подчеркнул, что все ограничения для наших спортсменов в этом виде спорта сняты.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что все ограничения для наших спортсменов в этом виде спорта сняты Фото: rais.tatarstan.ru

«Теперь вы, ребята, можете выступать под флагом России и слушать гимн страны после победы, с чем я вас поздравляю!» – отметил Дегтярев.

Клава Кока, Нилетто и актер Макаров

Важно сказать, что в этот день было задействовано две площадки. Первая – новенький Центр стрельбы из лука. А вторая – «Ак Барс Арена», где собственно стартовал пятый ежегодный Кубок на призы Генпрокурора России по стрельбе из лука. Куда, собственно, почетные гости после открытия центра и отправились. Там их уже ждали сотни болельщиков и спортсменов на трибунах. Одним из ведущих стал актер театра и кино Алексей Макаров. Не обошлось и без интерактива для зрителей: ловля импровизированных эчпочмаков, танцы, а также конкурс на отгадывание музыкальных композиций.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Более 500 лучших спортсменов из разных уголков страны приехали сюда, чтобы показать свое мастерство и характер. Для многих народов, живущих на нашей российской земле, и, как для всех, для татарского народа, в Казани спорт всегда был органичной, сияющей культурой, семейной традицией и национальной атмосферой. Татарстан уделяет развитию данного вида спорта особое внимание.

«Сегодня в Казани мы открыли современный Центр стрельбы из лука. Это знаковое событие для республики и для нашей страны» Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казани мы открыли современный Центр стрельбы из лука. Это знаковое событие для республики и для нашей страны. Здесь будут тренироваться будущие чемпионы, вырастет новое поколение спортсменов, которые будут представлять нашу страну на самом высоком старте. Убежден, спортсмены, которые сегодня будут выступать в Кубке Генерального прокурора, станут основой сборной и будут представлять нашу страну на международной арене, в том числе на Играх кочевников, которые пройдут в Татарстане, в России, в 2028 году. Дорогие друзья, желаю вам ярких, высоких, точных побед и заслуженных наград. Уверен, что этот день подарит нам много незабываемых моментов и новых путей в дальнейшем. Добро пожаловать в Татарстан! Спасибо!» – сказал Минниханов.

Хедлайнерами вечера выступили популярные российские исполнители Клава Кока и Нилетто.

Турнир пройдет в Казани с 14 по 18 сентября.