В Казани пройдет большой субботник на берегу озера Изумрудное

Большой субботник проекта «Вода России» пройдет 26 сентября в Казани на берегу озера Изумрудное в поселке Карьер.

Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Планируется участие около 400-450 человек. В этот день будет организована концертная программа, квест-игра по раздельному сбору отходов. Карьер – одно из наших самых красивых мест для отдыха. Призываю всех присоединиться к нам, чтобы за несколько часов прибрать это место, чтобы зимой оно было чистым и опрятным», – сказал он.

Для участников экологической акции будет организован трансфер из Казани. Субботник проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».