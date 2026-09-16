news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 сентября 2026 16:05

«Ак Барс» объявил состав на первое «зеленое дерби» сезона с «Салаватом Юлаевым»

Читайте нас в
«Ак Барс» объявил состав на первое «зеленое дерби» сезона с «Салаватом Юлаевым»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» огласил состав на первое в этом сезоне «зеленое дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Егор Соколов заявлен в первой тройке с Кириллом Семеновым и Артемом Галимовым, Равиль Якупов — во второй с Григорием Денисенко и Алексеем Бывальцевым, Семен Терехов — в третьей с Кевином Хейсом и Александром Хмелевским.

Место в воротах займет Максим Арефьев.

В этом сезоне дерби пройдет в режиме ретро и с обратными цветами: хозяева выйдут в белом, гости — в зеленом.

На джерси «Ак Барса» вернутся надпись KAZAN на плечах и фирменные узоры, а «Салават Юлаев» будет играть в форме образца сезона 2007/2008, когда уфимцы впервые стали чемпионами России.

Казанская команда одержала три победы в пяти стартовых матчах сезона и занимает вторую строчку в Восточной конференции.

«Салават Юлаев» с четырьмя очками идет седьмым на Востоке.

Полный состав:

#ХК Ак барс #хк салават юлаев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

16 сентября 2026
Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

16 сентября 2026
Новости партнеров