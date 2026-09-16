«Ак Барс» объявил состав на первое «зеленое дерби» сезона с «Салаватом Юлаевым»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» огласил состав на первое в этом сезоне «зеленое дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Егор Соколов заявлен в первой тройке с Кириллом Семеновым и Артемом Галимовым, Равиль Якупов — во второй с Григорием Денисенко и Алексеем Бывальцевым, Семен Терехов — в третьей с Кевином Хейсом и Александром Хмелевским.

Место в воротах займет Максим Арефьев.

В этом сезоне дерби пройдет в режиме ретро и с обратными цветами: хозяева выйдут в белом, гости — в зеленом.

На джерси «Ак Барса» вернутся надпись KAZAN на плечах и фирменные узоры, а «Салават Юлаев» будет играть в форме образца сезона 2007/2008, когда уфимцы впервые стали чемпионами России.

Казанская команда одержала три победы в пяти стартовых матчах сезона и занимает вторую строчку в Восточной конференции.

«Салават Юлаев» с четырьмя очками идет седьмым на Востоке.

Полный состав: