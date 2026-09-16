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Общество 16 сентября 2026 15:48

Россия изучает систему халяль-сертификации Индонезии

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В Джакарте проходит двухдневное обучение по менеджменту органов сертификации «Халяль», в котором участвует председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников. Курс разработан для зарубежных органов сертификации.

Обучение организовали институт Kayama Amanah Sejati, специализирующийся на подготовке специалистов в сфере халяль, и Агентство по обеспечению качества халяль-продукции Индонезии BPJPH.

Участники изучают законодательство Индонезии в сфере халяль и основные принципы сертификации. Отдельное внимание уделяется техническим регламентам, технологическим процессам работы регулятора и вопросам исламского права, связанным с требованиями к халяль продукции.

С 18 октября в Индонезии вводится обязательная халяль-сертификация для всей импортируемой продукции. В связи с этим полученные на обучении знания могут быть использованы специалистами Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана при проведении валидации и верификации, а также для совершенствования подходов к управлению рисками и оценке качества продукции.

Кроме того, обучение позволило укрепить профессиональные связи с представителями BPJPH и международных органов по сертификации.

#ПроХаляль #ДУМ РТ #индонезия
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