Стаж некоторых семей – более 500 лет: в Казани чествовали медицинские династии

Сегодня в Казанской Ратуше прошло чествование медицинских династий. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«За десять лет этот праздник, ставший уже традиционным, объединил 67 врачебных семей. Это заслуженные работники здравоохранения, ветераны отрасли и, конечно же, молодое поколение, которое в скором времени, надеемся, пополнит наши ряды», – написал министр.

Благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены династии: Гатиных, Табакчи-Акчуриных-Попковых-Поповых, Шайхразиевых, Пикуза, Салиховых, Курочкиных-Ерзиных, Ивановых, Федотовых, Мельниковых-Марченко-Маненковых.



«Суммарный стаж некоторых семей – более 500 лет! Эти люди делятся теплом своих рук, своих сердец с пациентами, живущими в нашей республике. И сегодня мы в очередной раз говорим им слова благодарности. Из поколения в поколение передаются важнейшие ценности – милосердие, ответственность и преданность служению людям», – отметил Абашев.