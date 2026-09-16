В Татарстане пройдет вебинар о правовом регулировании цифровой финансовой сферы

Вебинар «Актуальные проблемы финансового права в условиях развития экономики данных» пройдет 17 сентября в 10:00. Мероприятие состоится в рамках направления «Экосистема финтех» в преддверии Международного форума Kazan Digital Week-2026, сообщили в канале форума в МАКСе.

Эксперты обсудят влияние цифровизации на финансовую сферу и ее правовое регулирование. В числе тем – автоматизация финансового контроля и комплаенса, внедрение цифрового рубля, а также налогообложение операций с цифровыми активами.

Модератором вебинара станет директор Центра прогнозирования и проектного управления региональными системами Института прикладных экономических исследований Президентской академии, доктор юридических наук, доцент Карина Пономарева. Она откроет встречу выступлением на тему применения цифровых технологий в финансовом праве в 2026 году.

Также в вебинаре примут участие профессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, доктор юридических наук, доцент Светлана Миронова и ведущий юрист практики «Международное структурирование и санкционный комплаенс» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Симонов.

Миронова расскажет о внедрении цифрового рубля и балансе интересов государства, бизнеса и граждан. Симонов выступит с темой налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами и цифровыми валютами.

Вебинар пройдет 17 сентября в 10:00. Мероприятие состоится онлайн.

Kazan Digital Week-2026 пройдет 29–31 октября в МВЦ «Казань Экспо».

Фото: https://max.ru/id1655420431_gos