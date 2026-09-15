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Общество 15 сентября 2026 17:17

Депутаты Госдумы встретились с коллективом «СМП-Нефтегаз» в Альметьевске

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Действующие депутаты Госдумы встретились с коллективом компании «СМП-Нефтегаз» в Альметьевске. Участники обсудили развитие нефтегазовой отрасли и меры поддержки работников промышленного сектора, сообщает пресс-служба проекта er25.tatar.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев отметил, что нефть и люди являются главными ценностями Татарстана. По его словам, они вместе создают основу для роста и развития экономики, формируют промышленный потенциал нефтехимического кластера, способствуют развитию науки и благосостоянию жителей.

На встрече также рассказали об Электронной доске почета Республики Татарстан как примере общественного признания заслуг работников. Платформу запустили по указу Раиса Татарстана 1 мая 2026 года. Ее цель – отметить граждан, которые добились выдающихся результатов в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и других сферах деятельности.

Церемонии вручения именных свидетельств лауреатам проходят в разных районах Татарстана. Платформу создали при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана и Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Свидетельства лауреатов Электронной доски почета получили более 15 тыс. жителей Татарстана, представляющих около 4,6 тыс. предприятий. Список лауреатов планируют обновлять ежегодно.

Отдельно на встрече обсудили подготовку молодых специалистов и повышение престижа рабочих профессий.

#Депутаты Госдумы #Единая Россия #нефтегазовая отрасль
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