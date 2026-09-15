В Татарстане разработают систему автоматической швартовки маломерных судов

Разработчик из Татарстана Максим Николаев получил грант в размере 5 млн рублей на создание системы автоматической швартовки маломерных судов. Он вошел в число победителей всероссийского конкурса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности «СТАРТ-ПРОМ-1» (очередь 3).

Средства направят на разработку автономного программно-аппаратного комплекса управления движением на малых скоростях на базе лидарного сканирования.

Конкурс проводит Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности». Он входит в число национальных проектов технологического лидерства, направленных на обеспечение технологического суверенитета России. Заявки на участие в конкурсе принимали с 1 апреля по 12 мая 2026 года.

По итогам отбора в России к финансированию рекомендовали 13 проектов. Общая сумма грантов составит 65 млн рублей.

«СТАРТ-ПРОМ-1» представляет собой грантовую программу поддержки стартапов и малых предприятий, которые проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для гражданских отраслей промышленности. Максимальный размер гранта составляет 5 млн рублей, а выполнить заявленные работы необходимо в течение 12 месяцев.

Среди основных направлений конкурса – новые материалы и химия, атомные и энергетические технологии, продовольственная безопасность и транспортная мобильность.

Министерство экономики Татарстана совместно с подведомственными организациями оказывает поддержку развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в республике. Ведомство участвует в распределении субсидий из регионального бюджета на научные исследования, опытно-конструкторские работы и испытания, а также организует экспертизу научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и инновационных проектов.

Кроме того, Минэкономики совместно с институтами развития помогает авторам разработок пройти путь от идеи до готового продукта. Поддержка включает сопровождение при подготовке бизнес-планов, поиск партнеров и инвесторов, а также помощь с выходом на новые рынки.

В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» министерство также содействует созданию и развитию площадок для проведения НИОКР и курирует проекты, направленные на вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство.

Получить информацию о других мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно в Едином контакт-центре по телефону 8 (843) 524-90-90.