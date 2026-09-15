Жителей Татарстана пригласили принять участие в реставрации храма в Люткино

Жители Татарстана и других регионов могут принять участие в экспедиции «Созидатели» и внести вклад в восстановление храма в селе Люткино Пестречинского района республики. Реставрационные работы пройдут с 16 по 23 сентября, сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что деревянный храм XIX века начали возрождать в 2023 году. Сначала была проведена консервация, чтобы храм окончательно не обрушился, затем – разобрана покосившаяся колокольня. В настоящий момент процесс реставрации идет в полную силу. В конце июня Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил колокола для звонницы храма.

«Татарстанские добровольцы будут работать вместе с плотниками-реставраторами из Москвы и Санкт-Петербурга. В экспедиции примут участие зодчие из творческого объединения Михаила Бахмана. Это известный реставратор, который с 2012 года занимается спасением памятников деревянного зодчества», – рассказал настоятель храма Казанских святителей протоиерей Александр Павлов.

По его словам, наличие опыта плотницких работ приветствуется, однако не является обязательным – добровольцы будут учиться на практике и во время взаимодействия с мастерами.

«Обучение будет продолжено и после завершения экспедиции, так что добровольцы смогут освоить плотницкое мастерство и внести вклад в возрождение старинного храма», – отметил протоиерей.

Добровольцы будут жить в лагере на территории храма, им также будет предоставлено питание. Кроме того, в лагере будет душ и горячая вода. Добровольцы могут приехать как на всю смену, так и на несколько дней. Запись – по телефону +79179266310 (матушка Полина Павлова).