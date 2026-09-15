Кондратьев: Избирательная система РТ находится в высокой готовности к выборам

Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к предстоящим выборам. Об этом заявил на брифинге в Доме Правительства РТ председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

В России 18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. В состав парламента будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и столько же – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании по федеральным партийным спискам допущено 80 кандидатов, которые представляют 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

«В Татарстане от шести политических партий – 32 кандидата. Для проведения выборов депутатов Госдумы в республике образовано шесть одномандатных округов – Альметьевский, Московский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Приволжский, Центральный», – уточнил глава Центризбиркома.

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Здесь три кандидата – от партии КПРФ, ЛДПР и самовыдвиженец. На муниципальных выборах – 557 кандидатов на 202 мандата. В Высокогорском округе избиратели получат самое большое количество бюллетеней, поскольку там идет голосование на выборах депутатов Госдумы, депутата Госсовета и на муниципальных выборах», – подчеркнул Кондратьев.

По его словам, в Татарстане насчитывается более 2,9 млн избирателей, из которые 43 тыс. будут голосовать впервые.